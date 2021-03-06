撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-06 08:02

OPPO Realme GT 平價旗艦機｜在技術瓶頸越發明顯的年代，即使是旗艦配置的手機都賣得越來越便宜！繼小米在上星期發表了超平價的 Redmi K40 系列後，OPPO 旗下的子品牌 Realme 又公布了新旗艦機種 Realme GT。居然以港幣＄3400 有找的價位就可以買得一部採用 Qualcomm Snapdragon 888 處理器的 Android 旗艦！？

Realme GT 平價撼小米出品、數 8 大旗艦級賣點

OPPO 子品牌 Realme 一向以性價比著稱，但過去兩年推出市場的機種頂多採用中階規格，並以平價打市場，而今次發表的 Realme GT，則是品牌中少有的旗艦規格機種，全機皆採用 2021 年頂級的旗艦硬件，整理後可得以下八大賣點。

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坦白講 Realme GT 的眾多硬件雖說是頂級貨色，然而卻欠缺突破創新之處，只不過其價錢就相當吸引，其起步型號 8GB RAM + 128GB ROM 版本於中國市場定價為 ¥2799，換算為港幣即不足 $3400，打破了一周前小米發表的 Redmi K40 Pro 之低價紀錄。

小米 Redmi K40 系列中採用 S888 處理器的 K40 Pro，定價為 ¥2999，還要比 Realme GT 高出 200 人民幣（圖 小米）

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「大黃蜂」黃黑皮底機身最搶眼

除了硬件配套夠強之外，Realme GT 的另一吸引之處在於採用了與別不同的機身設計，在中國廠出品喜愛使用的幻彩玻璃機背之外，Realme GT 還加入了採用黃黑色素皮組成的版本，兩色撞起來與變型金鋼中的「大黃蜂 Bumblebee」配色相似，相信會更吸引年輕一代買機；不過這個版本就只有 12GB RAM + 256GB ROM 的高配版本選擇，價錢亦相對貴一點，要價 ¥3399、換算為港幣約＄4100。

同場加映：Redmi Note 10 Pro＄3000 有找撼贏旗艦機？

除了 OPPO Realme GT 之外，小米在同一時間亦在 Redmi 品牌下發布了全新的 Redmi Note 10 系列，其中的 Redmi Note 10 Pro 就以＄3000 港幣有找的價格攻打市場；雖然處理器選材為沒有太大潛力的 Qualcomm Snapdragon 732G，只不過一眾賣點集合起來，操作體驗應該不輸他廠的旗艦機種。

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