撰文： 數位時代 最後更新日期： 2021-03-06 07:30

蘋果基於新版用戶隱私協議，將允許使用者把存放在iCloud服務的照片直接移轉至Google Photos存放，藉此讓使用者能對個人照片內容存取有更大掌控權。

目前iCloud服務使用者只要透過個人帳號登入蘋果資料與隱私權頁面，並且點選「要求拷貝您的資料」，接著選擇預計備份項目（例如備份iCloud照片），再決定下載時以1GB至25GB檔案大小分割，等待蘋果以3-7天左右時間準備檔案內容，即可在後續透過電子郵件通知進行下載。

不過，由於先前備份方式僅只是讓使用者取回照片等檔案內容，後續仍需要手動上傳至其他服務存放，或是使用個人儲存裝置備份，對部分使用者而言，可能還是有些不方便。

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此項服務主要是讓使用者能有更多備份個人照片內容的選項，同時也讓使用者能有更方便備份選擇，若使用者希望將照片備份到其他裝置存放，一樣可以選擇直接將照片內容以檔案形式下載備份。

隨著歐盟啟用全新隱私保護法，要求網路服務業者必須讓使用者有更高隱私內容控制權，因此包含蘋果、Google、Facebook在內業者都先後讓使用者能以更方便形式備份個人隱私內容，或是行使被遺忘權將個人隱私內容從網路服務上快速移除。

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