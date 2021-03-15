撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-15 19:35

早在 2015 年時，Apple 就推出了名為「iPhone Upgrade Program」的服務，讓果粉以月供形式購買 iPhone，並在新 iPhone 推出時無償／低價換機，然而此服務一直只在美國市場推行，香港用家等到今時今日，終於等到類似的「月供 iPhone」服務在香港上線。

CSL Mobile 在今日（3 月 15 日）宣布與花旗銀行 Citi 信用卡合作，推出「iPhone for Life」的新型月費計劃，讓客戶在合約期內以 25 期分期的方式購買 iPhone，並在新 iPhone 推出時以「保證回收價」回購手機，好讓客戶可以升級購買新機。

CSL Mobile「iPhone for Life」玩法解構：2年免息分期買機

早在 2020 年尾，就有傳 Apple 在港註冊「iPhone for Life」商標，懷疑 Apple 會推出香港版本的「iPhone Upgrade Program」，但 今次 CSL Mobile 宣布的「iPhone for Life」卻與早前大家理解的有相當大出入，官方資料亦比較難理解，《香港01》科技玩物記者就將「iPhone for Life」的優點及最抵玩玩法整理如下👇👇👇

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👇👇👇各「iPhone for Life」月費計劃之 iPhone 12 型號月供費用見下表👇👇👇

「iPhone for Life」真的抵玩？其實魔鬼在細節

雖然不及美國方面的「iPhone Upgrade Program」，然而今次的「iPhone for Life」仍然保證在 2 年之後，iPhone（至少是 iPhone 12 這一代）仍然可以以高於市價的金額回收，驟聽似乎相當划算。

然而 CSL 與花旗銀行方面也當然不會白白供給著數，在條款中，我們至少可以找到 4 大限制，其中信用卡客戶的要求更有點苛刻👇👇👇按圖放大看 CSL「iPhone for Life」隱藏限制👇👇👇

2018～20 年度推出 30 部舊旗艦手機回收價

記者為大家搜尋的手機為 2018～2020 三年期間推出的各廠旗艦機，品牌包括 Apple、Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等。資料來源除了參考手機二手回收店鋪，亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。***回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年2月更新）👇👇👇

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同場加映：免息分期5大新方法 無需信用卡都可以

想用分期方式買新 iPhone／新手機？其實又不一定只得上面的「iPhone for Life」或信用卡，其實上年尾起就有主打「先買後付（Buy Now, Pay Later）」消費模式的 App 在港登場，為消費者提供短期的分期付款方案，讓大家可以將消費支出攤分三個月，不做成長期財政負擔之餘，亦標榜無利息、無手續費。

而這種短暫分期的模式被消費者頗為受落，故亦有信用卡推出類似的分期優惠，以下亦會為大家一併介紹👇👇👇

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按此繼續閱讀：「先買後付」App襲港 免手續費/免息分期5大方法

同場加映：Redmi K40 系列$2400起玩旗艦級處理器

分期付款當然可以用來買手機，不過亦未必要貴價的款式的！

採用 Qualcomm Snapdragon 870 的智能手機在未來一年大有可能成為市場最平價的旗艦級選擇，其中中國內地廠商的出品更已下試＄2000水平，例如早前小米在 Redmi 品牌下發表的 Redmi K40 就是其中一員，其價錢只 ¥1999 人民幣卻擁有多項娛樂手機專有賣點。

👇👇👇按圖放大看 Redmi K40 系列三機主力賣點👇👇👇

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