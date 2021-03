撰文: 蔡浩騰 最後更新日期: 2021-03-15 19:35

早在 2015 年時,Apple 就推出了名為「iPhone Upgrade Program」的服務,讓果粉以月供形式購買 iPhone,並在新 iPhone 推出時無償/低價換機,然而此服務一直只在美國市場推行,香港用家等到今時今日,終於等到類似的「月供 iPhone」服務在香港上線。

CSL Mobile 在今日(3 月 15 日)宣布與花旗銀行 Citi 信用卡合作,推出「iPhone for Life」的新型月費計劃,讓客戶在合約期內以 25 期分期的方式購買 iPhone,並在新 iPhone 推出時以「保證回收價」回購手機,好讓客戶可以升級購買新機。

CSL Mobile「iPhone for Life」玩法解構:2年免息分期買機

早在 2020 年尾,就有傳 Apple 在港註冊「iPhone for Life」商標,懷疑 Apple 會推出香港版本的「iPhone Upgrade Program」,但 今次 CSL Mobile 宣布的「iPhone for Life」卻與早前大家理解的有相當大出入,官方資料亦比較難理解,《香港01》科技玩物記者就將「iPhone for Life」的優點及最抵玩玩法整理如下👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

👇👇👇各「iPhone for Life」月費計劃之 iPhone 12 型號月供費用見下表👇👇👇

「iPhone for Life」真的抵玩?其實魔鬼在細節

雖然不及美國方面的「iPhone Upgrade Program」,然而今次的「iPhone for Life」仍然保證在 2 年之後,iPhone(至少是 iPhone 12 這一代)仍然可以以高於市價的金額回收,驟聽似乎相當划算。

然而 CSL 與花旗銀行方面也當然不會白白供給著數,在條款中,我們至少可以找到 4 大限制,其中信用卡客戶的要求更有點苛刻👇👇👇按圖放大看 CSL「iPhone for Life」隱藏限制👇👇👇

2018~20 年度推出 30 部舊旗艦手機回收價

記者為大家搜尋的手機為 2018~2020 三年期間推出的各廠旗艦機,品牌包括 Apple、Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等。資料來源除了參考手機二手回收店鋪,亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。***回收手機價錢會按手機實況評估調整,最終回收價由店鋪決定,以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看: 2018~2020 年間手機回收參考價(2021年2月更新)👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

同場加映:免息分期5大新方法 無需信用卡都可以

想用分期方式買新 iPhone/新手機?其實又不一定只得上面的「iPhone for Life」或信用卡,其實上年尾起就有主打「先買後付(Buy Now, Pay Later)」消費模式的 App 在港登場,為消費者提供短期的分期付款方案,讓大家可以將消費支出攤分三個月,不做成長期財政負擔之餘,亦標榜無利息、無手續費。

而這種短暫分期的模式被消費者頗為受落,故亦有信用卡推出類似的分期優惠,以下亦會為大家一併介紹👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

按此繼續閱讀:「先買後付」App襲港 免手續費/免息分期5大方法

同場加映:Redmi K40 系列$2400起玩旗艦級處理器

分期付款當然可以用來買手機,不過亦未必要貴價的款式的!

採用 Qualcomm Snapdragon 870 的智能手機在未來一年大有可能成為市場最平價的旗艦級選擇,其中中國內地廠商的出品更已下試$2000水平,例如早前小米在 Redmi 品牌下發表的 Redmi K40 就是其中一員,其價錢只 ¥1999 人民幣卻擁有多項娛樂手機專有賣點。

👇👇👇按圖放大看 Redmi K40 系列三機主力賣點👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

按此繼續閱讀:Redmi K40發布|旗艦級處理器、四鏡模組「顯微」能力 售$2400起