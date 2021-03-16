撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-16 18:45

iPad mini 6或將3月發布，8大傳聞亮點、機身渲染圖曝光！一直傳聞Apple或許3-4月內舉行網上發布會，推出包括iPad mini 6等新產品。最近外國設計師以傳聞的資料，電腦繪出機身渲染圖，單看iPad mini 6的傳聞圖片十分吸引呢！

早前外國設計師APPLEIDESIGNER Twitter（@apple_idesigner）上載了多張iPad mini 6的機身渲染圖，他以近來的傳聞資料自行繪畫的傳聞外貌。單看這些iPad mini 6的機身設計，以及傳聞的新功能，已經非常吸引。

iPad mini 6如果真的是這樣設計，應該會吸引不少果迷「買爆」。（圖片來源：APPLEIDESIGNER＠twitter）

👇👇即睇iPad mini 6的最新機身渲染圖以及8大傳聞亮點👇👇

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同場加映：最近有傳聞消息指Apple將會在3月－4月將會舉行網上發布會，究竟今年Apple將會推出什麼新產品？

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同場加映：iPhone iCloud相片/聯絡人/備忘錄一鍵Backup備份落電腦教學！Apple一向有方法可以「一鍵」打包相片／聯絡人／備忘錄等資料。究竟如何做？

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同場加映：一直以來Apple提供iPhone用戶只有5GB免費的iCloud儲存空間，對於喜愛用iPhone拍攝的用家來說非常不足。如果沒有購買iCloud服務、或者iCloud容量已經爆滿，不妨試試以下增加相片儲存的方法！

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