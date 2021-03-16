撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-16 12:51

【BMW/Mini-Cooper/Suzuki/Honda/Volkswagen/Audi/Lexus/Benz/Tesla】消委會最新汽車評測報告，34款電動車、燃油車、混能車比較！最近財政預算案為了推動更環保的電動車，大幅增加燃油車牌費，似乎電動車已是大勢所趨。消委會最新測試報告，實測了多達34款新車，包括11款電動車、3款混能車及20款燃油車，看看多款車在不同的評測下，哪一款取得最高分數。

今次消委會的新車評分報告，國際消費者研究及試驗組織(ICRT) 與歐洲的汽車會合作，恆常於歐洲測試多款新車，當中包括比利時、法國、意大利、葡萄牙、西班牙、英國及紐西 蘭等地消費者組織參與這項汽車測試，涵蓋了14款小型及9款大型家庭汽車、8款迷你汽車及3款行政人員汽車。

消委會同時指，香港出售的版本規格或許與歐洲的有點不同，最好很代理商查詢及親身試價。

今次測試大部份電動車都取得不錯的分數（Volkswagen）

👇👇即睇消委會34款新車規格、售價及評分，以及11款電動車的續航力比較👇👇

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👇👇消委會新車評分4大重點總結👇👇

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同場加映：消委會最新的報告中，比較市面上33款網絡安全軟件（防毒軟件），如較多人認識的 Norton﹑卡巴斯基﹑ESET等，參考以下評分結果。

👇👇消委會網絡安全軟件2021測試結果（Windows系統） 👇👇

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👇👇消委會網絡安全軟件2021測試結果（MacOS系統）👇👇

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睇全文 👉消委會｜33款網絡安全軟件評分 免費軟件防毒效能竟可媲美收費？