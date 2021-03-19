撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-19 16:05

豐澤和 Lenovo 近日推出電競產品優惠，電競Notebook﹑耳機﹑機械鍵盤和滑鼠都有，記者打機必用的 G502 滑鼠，配 PowerPlay 滑鼠墊亦提供折扣優惠。想升級打機裝備的玩家，可以留意以下 30 款優惠產品：

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同場加映：WhatsApp更新停止支援多款手機 即Check受影響iOS／Android型號

WhatsApp 雖經歷 Signal 移民潮，但仍有不少用家使用，近日剛更新的 2.21.50 版本發現，WhatsApp 將不支援 iOS 10 和 Android OS 4.0.3 系統以下的裝置。如留守 WhatsApp 的用家中，仍使用這些系統版本的手機的話，就有機會用不到 WhatsApp，或要更新系統。以下將列出 WhatsApp 不支援手機名單：

👇👇WhatsApp更新後停止支援多款手機👇👇

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想睇埋Android 哪10款APP會盜取銀行帳戶？即睇：WhatsApp更新停止支援多款手機 即Check受影響iOS／Android型號