撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-03-19 07:00

iPhone 12 傳出新的災情，根據外媒 9to5mac 報導，採用鋁製邊框的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 在使用四個月後邊框有褪色的情形發生，原先紅色的邊框褪成了橘紅色。

iPhone 12 褪色事件源自於外媒 Svetapple，他們表示他們在 2020 年 11 月買了（PRODUCT）RED iPhone 12，並且在入手的第一天就將 iPhone 12 裝在透明外殼裡，在一般工作情境使用下、沒有接觸到任何的腐蝕性物質、也沒有在「有毒」的環境下使用，但 iPhone 12 卻出現了褪色的情形，主鏡頭旁的邊框從原本的紅色褪成了橘紅色。

+ 2 + 2 + 2

另外，9to5mac 手上的藍色款雖然沒有褪色，但邊框出現了奇怪的斑駁。

iPhone 12 邊框褪色問題不是先例，有別於 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 採用醫療級特製不鏽鋼，iPhone 12 以及 iPhone 12 mini 採用航太等級鋁金屬邊框，過去同採用鋁金屬邊框的 iPhone 11 以及第二代 iPhone SE 也曾傳出褪色問題，而且不限定是（PRODUCT）RED 版才會褪色，也有傳出綠色款和黑色款有褪色情形，但倒沒有任何一款像 iPhone 12 一樣才用了四個多月就褪色，目前尚不確定褪色災情有多大，也可能只是個案而已。

相關文章：iPhone 12真係咁正？點擊即睇四個不值得買理由再決定

+ 9 + 9 + 9

【本文獲「T客邦」授權轉載。】