Canon PowerShot V 專業輕便數碼相機4月上市｜Canon 佳能沒有忘記喜歡一體化數碼相機的用家，外拍不用相機、鏡頭「一抽二掕」，輕便得來更保持一定的畫質。這款PowerShot V 系列旗艦 PowerShot V1 VLOG 相機，首次使用首款配備 1.4 吋 CMOS 感應器，內置5級IS防手震等效16-50mm鏡頭(最大光圈f/2.8～4.5），新追加的靜音散熱風扇系統，可以長拍4K 60p片。加上內置大量filter及針對自拍reels必用的多種對焦模式，定位為拍vlog數碼相機的新旗艦 。



此機針對現代用家既拍照又拍片的習慣，兩邊的功能都齊備；它是首部採用CANON 1.4 吋 CMOS 感光元件的數碼相檮，畫素高達2230萬，感光範圍約為Sony RX100 系列 1 吋 CMOS 影像感應器的 2 倍。

Canon PowerShot V｜佳能中國官網圖片

Canon PowerShot V｜佳能中國官網圖片

佳能中國官網圖片

伸縮設計的內置變焦鏡頭，焦距等如單反相機的16mm～50mm鏡頭，加支手柄手持自拍都好夠wide。視焦距化，最大光圈為 f/2.8～4.5，並具有 5 級光學防手震能力。

Canon PowerShot V｜佳能中國官網圖片

機械快門最短 1/2000s、電子快門 1/16000s，亦內置簡單開動的1.4x裁切模式，即變23mm～71mm / 1 吋CMOS 相機。值得一提它的雙像素 CMOS AF II 對焦系統，可作1秒30格追焦連拍，更可追蹤人眼及動物眼睛（貓／狗）。

可追蹤人眼及動物眼睛（貓／狗）｜佳能中國官網圖片

CMOS AF II 對焦系統，可作1秒30格追焦連拍｜佳能中國官網圖片

拍片模式具有專為網紅帶貨而設的「示範模式」、靚女自拍有美顏filter，針對拍dancer cover片有高速運動追焦。

拍片模式具有專為網紅帶貨而設的「示範模式」、靚女自拍有美顏filter，針對拍dancer cover片有高速運動追焦。｜佳能中國官網圖片

Canon PowerShot V 內建 ND 減光鏡，可錄影 4K 60p（Crop）、4K 30p（5.7K 超採樣）與 FHD 120p 影片，支援 Canon Log-3 10-bit 格式。市面有些相機／無反因為機身細散熱差，如果拍4K 高解像度影片時，往往會過熱停機，Canon PowerShot V 則有內置靜音散熱風扇，可在長時間拍攝影片時，根據需要選用高 / 中 / 低轉速，暫未知會否影響拍片收音，記者估計有機會需要改用外置收音。

可錄影 4K 60p（Crop）、4K 30p（5.7K 超採樣）與 FHD 120p 影片｜佳能中國官網圖片

Canon PowerShot V 內置靜音散熱風扇，可長時間拍攝影片｜佳能中國官網圖片

PowerShot V1 支援通過 USB 數據線連接電腦，作為視像通話或直播的鏡頭使用。同時，PowerShot V1 使用專用 USB 數據線可與智能手機進行有線連接，提供穩定的數據傳輸，輕鬆將拍攝內容傳送至智能手機。另外，通過下載適用於 iOS、Android 裝置的 Canon Camera Connect 應用程式，便可通過 Wi-Fi 及藍牙與 PowerShot V1 進行無線連接，輕鬆將拍攝的內容傳送至智能手機。

PowerShot V1 支援通過 USB 數據線連接電腦｜佳能中國官網圖片

官網指Canon PowerShot V 將於4月上市，中國區定價$5999人民幣、日本售148,500Yen，預計香港定價也是6千港元上下。