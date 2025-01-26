Nikon Z50II入門無反數碼相機實試　高性價比之選　4K拍攝更自由

Nikon Z50II是Nikon在去年11月剛剛發布不久的微單相機（無反相機），也是Nikon Z50的升級型號，定位入門以及家庭用戶使用，機身起售價為7480港元，因此發布之後非常受用戶關注度。作為一台入門微單相機，Nikon Z50II拍攝體驗到底怎麼樣？



Nikon Z50II（中關村在線提供）

先簡單的介紹下Nikon Z50II的配置。

Nikon Z50II採用了Nikon DX規格2090萬象素的CMOS傳感器，搭配Nikon Expeed7影像處理器，並且加入了Nikon雲創（Nikon Imaging Cloud）功能，Nikon Z50II在對焦、連拍、視頻等方面做到了全面升級。

首先，簡單介紹下Nikon Z50II的視頻功能。

Nikon Z50II在視頻拍攝上支持5.6K超採樣的4K30P視頻拍攝，也支持有裁切的4K60P視頻，最高可以拍攝全高清120P視頻，可謂視頻分辨率選擇上非常豐富。

在視頻規格上，Nikon Z50II提供10bit H.256規格視頻，並提供了HLG和N-Log，為視頻提供了更多的創意空間。

上面的視頻截圖便是我使用Nikon Z50II拍攝的N-Log視頻，分別是原始素材和套用Lut之後的色彩還原效果。可以說，N-Log的加入也為Z50II的視頻提供了更多的後期創作空間。

簡單介紹完Nikon Z50II視頻功能後，接下來來說一說大家最關注的Nikon Z50II的APS-C畫幅2090萬像素日常拍攝究竟夠不夠用。

首先，Nikon Z50II定位入門和家庭使用，APS-C畫幅2090萬像素完全滿足日常拍攝的。從實拍的樣片看，Z50II的成像延續了Nikon相機的色彩風格，放大細節保留也是非常出色的。

延伸閱讀：3款高性價比微單相機推薦 Sony、Canon、Lumix畫質與功能兼得（點擊連結看全文）

+ 3

現在全畫幅微單，除了以高畫質為賣點的機型外，基本都維持在2000-2400萬像素的水準，所以，2090萬像素對於新手入門或家庭用戶來說是足夠的。

在對焦上，藉助Expeed7影像處理器，Nikon Z50II的對焦速度非常快，基本不會出現對焦猶豫和對焦點判斷不準的情況，完全滿足日常拍攝使用。此外，Nikon Z50II對焦也支持包括人物眼部、鳥類、寵物、交通工具在內的9種智能識別對焦，提供了更好的對焦拍攝體驗。

最後簡單看一看Nikon Z50II的外觀。

Nikon Z50II採用了側向可翻轉屏幕，更便於拍攝時取景構圖。Nikon Z50II的EVF取景器升級到了1000nit亮度，在室外拍攝時提供了更好的取景體驗。

Nikon Z50II機身包含電池和存儲卡重量約550克，重量比上一代稍稍增加，但寬大的手柄機帶來了更好的握持手感。另外，Z50II支持Nikon雲創，我們今天很多照片都是採用Nikon雲創下載的色彩方案拍攝的，機身上也有專門的優化校準按鈕，可以快速選擇機內的色彩方案。

總之，Nikon Z50II的升級是非常全面的，相機的對焦、視頻、連拍等功能做到了全面提升。Nikon為Z50II加入的側向可翻轉屏幕以及亮度高達1000nit的EVF取景器，也為相機帶來了更好的拍攝取景體驗。加之，目前Nikon Z50II官方售價單機身7,480港元，標準套裝為8,870港元、超值的雙鏡頭套裝11,020港元，可謂一台性價比非常好的入門級微單相機。

延伸閱讀：旅遊攝影裝備齊升級 航拍、運動相機、雲台外還有這些不容錯過（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】