Leica SL3-S旗艦進化｜作為Leica SL系列的最新旗艦機型，Leica SL3-S標誌著這一系列相機在專業視聽製作領域的全新進化。新機摒棄了以往SL系列的一些局限性，在畫質、性能和功能方面都實現了大幅升級，為專業攝影師和攝像師帶來全新的創作體驗。



首先，Leica SL3-S配置了全新的2400萬像素背照式CMOS全片幅感光元件，能夠拍攝出高達4800萬像素的Multi-Shot高解析度照片。相比之前的SL3，這無疑大幅提升了影像的細節表現力和畫面清晰度。加上15檔寬廣的動態範圍和ISO50-200000的極限感光度，即使在極端的光照條件下，Leica SL3-S也能捕捉到高品質的影像素材。

值得一提的是，Leica SL3-S還支持內容真實性倡議(CAI)標準，可以為每一幅照片添加防篡改的中繼數據，包括相機信息、作者資訊和創作編輯過程等。能夠增強照片的真實性，還能為後期審核驗證提供便利。

在拍攝影片功能方面，Leica SL3-S同樣擁有出色的性能。它可以錄製高達6K解析度的影片，並具備3:2 Open Gate模式，可自由拍攝適合各種平台的縱向或橫向視頻。無論是需要高分辨率的專業級內容，還是追求完美的畫幅比例，SL3-S都能應對自如。

Leica SL3-S

此外，它還支援5.9K 30fps的HDMI RAW輸出，以及內部錄製5.8K 30fps或C4K 60fps ProRes 4:2:2 HQ格式的優秀影片。加上支援USB-C接口直接連接外置SSD硬盤進行錄製，Leica SL3-S的視頻功能可謂是專業攝像機的縮影。

Leica SL3-S

無縫的工作流程 提升製作效率

除了出色的影像表現，Leica SL3-S在工作流程上也做出了全面優化。連接性方面，它不僅配備了藍牙和WiFi模組，同時還採用了CFexpress Type B和UHS-II SD卡槽，以及HDMI 2.1輸出接口，確保了快速的數據傳輸和多設備連接。還可以通過USB-C接口直接連接不同Apple設備，並支援即將推出的Adobe Frame.io Camera to Cloud功能，能夠將拍攝的照片和視頻直接上傳到雲端進行後期處理，大大提升了整個創作流程的效率。

在操控方面新機也對此前的SL3型號進行了升級。它優化的人體工學設計，包括按鍵布局、觸控式後屏等，讓用家攝影和攝像時都能享受到更便捷直觀的操作感受。此外，相機視角切換、功能表導航等都能根據拍攝方向自動調整，在專業工作流程中大有用處。

Leica SL3-S可反式取景屏幕

強大的鏡頭兼容性 無限創作可能

Leica SL3-S採用了L-Mount接口，同時更對應經典的Leica M鏡頭，並利用獨特的感測器設計最大限度發揮了M鏡頭的潛力。搭配相機內置的5級光學防震功能，即使是手持使用M鏡頭，也能拍攝出穩定清晰的畫面。這對於追求純粹手感的攝影師來說無疑是一大利好。

另外新機的取景器是其一大亮點所在，它採用了Leica自家的EyeRes技術，配備了高達576萬像素解析度的OLED顯示屏，不僅能以每秒120幀的速度流暢呈現取景畫面，還可以即時預覽曝光和構圖效果。這為使用者在拍攝前就掌握畫面細節帶來了極大便利。

Leica SL3-S

除了出色的取景體驗，Leica SL3-S在操控上也進行了全面優化。它沿用了Leica SL3的使用者介面，但在人體工學設計和功能分區等方面做了進一步改進。比如機身上的按鈕佈局和手感經過優化，使得常用功能的操作更加便捷直觀；同時，螢幕界面的圖示和功能表設計也變得更清晰易用，讓使用者無需繁瑣的操作就能快速切換拍攝模式和設定。此外，相機畫面在豎屏和橫屏間自動切換的智能化設計，也大大提升了使用效率。

Leica SL3-S採用了堅固耐用的全金屬機身，並通過IP54防護認證，在嚴苛環境下也能確保相機安全可靠。此外，機身設計還融合了人體工程學理念，手感舒適且操作便捷。即使在長時間使用中，用家也不會感到任何負擔。同時，相機的整體外觀設計簡潔大方，充分體現了設計美學追求。