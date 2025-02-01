Canon EOS R100專為年輕人設計　輕巧便攜畫質出色　4K影片輕鬆拍

很多年輕朋友，特別是女性朋友來說，對相機的選擇不僅要有出色畫質和功能的表現，還要輕巧便攜，滿足隨身攜帶隨手拍的要求，佳能EOS R100正是這樣一台相機。佳能EOS R100輕巧的機身配備了APS-C畫幅2410萬像素的傳感器，搭配了佳能全像素雙核CMOS AF對焦系統，提供4K視頻拍攝，完全可以滿足日常拍攝需要。



近日，我帶著這台輕巧的 佳能EOS R100進行了一段時間的拍攝體驗，通過這篇文章簡單分享這台相機的拍攝感受。

Canon EOS R100專為年輕人設計（中關村在線提供）

小巧輕便的EOS R100

佳能EOS R100延續了佳能微單相機的設計風格，機身整體線條柔和，恰到好處的機身線條過度，給人時尚又不失專業的觀感。

Canon EOS R100專為年輕人設計（中關村在線提供）

佳能EOS R100並未因為小巧的機身而犧牲使用手感，機身左側的手柄大小適中，再加上機身上覆蓋的大面積蒙皮，不僅為相機提供了細膩的手感，同時也帶來了舒適的握持感。

佳能EOS R100機身重量約309克，包含電池和存儲卡重量僅為356克，機身尺寸約116.3×85.5×68.8mm，是目前佳能EOS R系列專微相機中最輕便的產品之一，即使小手的女孩子也可輕鬆掌控。

Canon EOS R100專為年輕人設計（中關村在線提供）

佳能EOS R100背後配置一塊3英寸（3:2）約104萬畫點屏幕，支持手動7級亮度調節，不論是室內拍攝還是室外拍攝，都能提供清晰的取景和回放顯示。EOS R100還內置了約236萬畫點的OLED彩色電子取景，為相機取景帶來更好的使用體驗。

Canon EOS R100專為年輕人設計（中關村在線提供）

佳能EOS R100的機頂的拍攝模式轉盤，除了常見的P/Av/Tv/M檔位之外，還加入了「A+場景智能自動」、「SCN特殊場景」、「創意濾鏡」以及「混合式自動」等智能拍攝功能。針對視頻拍攝，佳能EOS R100單獨配置了紅色的視頻錄製按鍵，便於使用者一鍵進入視頻拍攝模式。

在接口方面，佳能EOS R100內置了麥克風接口和HDMI接口，方便使用者在錄製視頻時更好的收音，連接視頻外設。此外，EOS R100機身也配置了USB-C數據口，便於相機與電腦連接進行照片視頻數據傳輸備份使用。

圖形化操作界面，操作直白有簡單

作為一款面相年輕人和攝影初學者入門級的微單相機，佳能EOS R100提供了很多方便操作的功能，可以讓你快速上手相機進行拍攝。轉動機身頂部的拍攝模式轉盤時，屏幕會給出該模式的提示和圖例，方便參考。

+ 6

除了拍攝模式，佳能EOS R100的相機設置菜單也提供了類似於圖形化的界面，可以快速讓使用者完成相機功能設置，幫助使用者短時間上手相機的拍攝操作。

+ 7

在佳能EOS R100的拍攝模式中，「A+場景智能自動」是一種全自動拍攝模式，相機可以自動分析場景並自動設定適合的拍攝參數，通過可視化的嚮導和簡單操作即可拍出媲美專業水平的照片。

在「A+場景智能自動」中的創意輔助下，使用者可以自行從VIVID（鮮豔）、SOFT（柔和）、B&W（黑白）等11種預設效果中選擇希望的畫面效果。還可以手動快速調整背景模糊、亮度、反差、飽和度、色調以及單色等功能。對於還不熟悉後期的朋友來說，使用EOS R100這些內置功能，就可以獲得令人滿意的照片。

+ 6

畫質和對焦表現，給人驚喜

在簡單的介紹完佳能EOS R100的操控之後，接下來看一看佳能EOS R100的畫質表現。

佳能EOS R100採用了一枚APS-C約2410萬像素的CMOS傳感器，搭配了佳能DIGIC 8影像處理器，提供了ISO100-12800並且可擴展最高ISO25600的感光度範圍。相比用目前智能手機的1200萬像素成像的畫質表現，APS-C畫幅的傳感器不僅面積更大，2400萬像素可以帶來更好畫面細節的呈現。

Canon EOS R100專為年輕人設計（中關村在線提供）

從實際拍攝的樣片來看，佳能EOS R100不僅色彩還原準確，藉助RF50mm f/1.8 STM鏡頭的大光圈可以得到漂亮的虛化效果。放大照片可以看到拍攝主體細節豐富，特別是掛件的絨毛位置，層次和細節表現非常好。

佳能EOS R100的感光度範圍ISO100-12800，最高可擴展ISO25600。在日常拍攝時，除非極暗光環境會用到相機極限感光度，日常應對室內場景或者夜景，相機高感的適用範圍基本在ISO1600-6400之間，拍攝時我特意在室內環境使用相機ISO6400感光度進行了拍攝。

從實際拍攝來看，佳能EOS R100使用IOS 6400感光度拍攝時，照片整體十分乾淨，100%放大照片，可以看到細節十分豐富，極輕微的噪點幾乎對畫面整體沒有影響。

除了畫質表現外，EOS R100的對焦表現也是大家選購相機時關注的重點。EOS R100搭載了全像素雙核CMOS AF自動對焦技術，可以快速、精準的進行對焦操作。佳能EOS R100也支持人眼識別對焦，並且人物眼睛在畫面中佔比很小，EOS R100也能正確識別人物眼部進行對焦，帶來更好的人像攝影體驗。

趣味性十足的「創意濾鏡」和豐富「SCN特殊場景」功能

為了增加EOS R100拍攝的便捷性，EOS R100搭載了多種SCN特殊場景模式，包括人像、風光、運動、搖攝、微距、食物、夜景人像、手持夜景、HDR逆光控制、靜音快門在內的10種場景模式。對於初次使用EOS R100的朋友，只要根據拍攝場合選擇適當的場景模式，相機就會自動調用預設設置方便使用者進行拍攝。

+ 5

為了增加相機的趣味性，佳能EOS R100內置了多種創意濾鏡，包括四種HDR風格以及柔焦、玩具相機、微縮景觀在內的6種創意濾鏡，可以幫助使用者獲得個性攝影作品。

+ 8

4K視頻和一鍵成片

在視頻拍攝，佳能EOS R100支持4K 25P視頻拍攝，可以呈現更豐富的細節，作為一台輕巧便攜的微單相機，佳能EOS R100完全滿足日常Vlog視頻拍攝的需要。

在視頻防抖上，佳能EOS R100具備非常實用的短片數碼防抖功能，即便使用不帶防抖功能的鏡頭，也能穩定拍攝短片並減少相機抖動對畫面造成的影響 。當相機上安裝帶有防抖功能的RF鏡頭時，可以通過鏡頭防抖和短片數碼IS進行協同控制，最大程度地降低行走拍攝所造成的大幅相機抖動模糊 。

Canon EOS R100專為年輕人設計（中關村在線提供）

除了視頻拍攝外，佳能EOS R100內置了「混合式自動」模式。該模式會自動記錄下每張照片拍攝前約2-4秒的短片，最終會自動合併生成一個全高清視頻。藉助「混合式自動模式」，可以輕鬆拍攝類似現在爆火的Live圖。

Canon EOS R100專為年輕人設計（中關村在線提供）

無線傳輸照片分享更簡單

EOS R100具備藍牙和Wi-Fi功能，可以和智能設備之間進行照片傳輸。只需要下載Canon Camera Connect App，並按照App中的提示將相機與手機連接，就可以傳輸照片了。這個功能讓用戶分享照片更加簡單，使用EOS R100拍攝的美圖發布到朋友圈，幫你收穫更多贊。

佳能EOS R100實拍樣片以及總結

輕便小巧的佳能EOS R100非常適合作為隨身影像器材使用，優秀的畫質和高速智能的對焦系統，讓EOS R100的出片率很高。下面這些樣片使用了EOS R100+RF50mm F1.8 STM、RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM鏡頭拍攝。

+ 1

對於年輕用戶來說，他們對於相機的需求是多方面的。對相機的性能要求是畫質好對焦快，在外觀上也更傾向於輕巧時尚的產品，且因為大多都是手機攝影愛好者發展而來，因此還需要專業機型有著易上手、簡單方便的一面，佳能新推出的EOS R100正符合這些要求。使用EOS R100並不需要你是攝影高手，只需要一雙發現美的眼睛就可以了，剩下的事交給EOS R100吧。

佳能EOS R100套機的價格是5,280元（含RF-S18-45鏡頭），在目前的微單相機市場上擁有較高的性價比。如果你喜歡拍照、崇尚個性，那麼EOS R100真的是不錯的選擇。

延伸閱讀：Canon EOS R1微單相機深度實測 極限拍攝完美夥伴 附實拍相片（點擊連結看全文）

+ 78

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】