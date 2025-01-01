3款高性價比微單相機推薦　Sony、Canon、Lumix畫質與功能兼得

大尺寸傳感器帶來的畫質和性能優勢，以及可更換鏡頭帶來的更多樣攝影體驗，是微單相機相對於拍照手機的優勢所在。今天給大家推薦的三款微單相機，可以說是高性價比微單相機的代表產品。



SONY ZV-E10

SONY ZV-E10（中關村在線提供）

SONY ZV-E10搭載一枚APS-C畫幅2420萬像素圖像傳感器，大尺寸傳感器可以帶來高畫質的表現，特別是在細節、色彩、高感控噪和寬容度方面。而作為一款以視頻拍攝為主要特點的微單機型，ZV-E10不僅可以拍攝高分辨率的4K視頻，而且還可以2.4倍的數據量超採樣來獲得更高畫質的4K視頻。

作為一款擅長視頻拍攝的微單相機，SONY ZV-E10並不僅僅是能夠拍攝4K視頻那樣簡單。ZV-E10還具有眾多專為Vlog拍攝而設計的易用功能。比如新的模式切換鍵，可以快速地在照片、視頻和S&Q（慢動作和快動作）模式間一鍵切換。無需在電腦上進行後期編輯即可獲得高清畫質的慢/快動作視頻。

SONY ZV-E10（中關村在線提供）

ZV-E10擁有可用於視頻拍攝的快速混合自動對焦和即時眼部對焦功能，並且支持即時追蹤功能，在移動拍攝和複雜環境中也能準確鎖定拍攝對象的面部和眼睛。用戶可使用ZV-E10的觸碰對焦功能，輕觸屏幕直觀地設置對焦位置。無論在拍照還是視頻模式下，只需輕輕一觸，即可快速將焦點切換至畫面所需位置。

SONY ZV-E10（中關村在線提供）

ZV-E10的顯示屏不僅效果出色，而且支持側向翻轉，視頻拍攝需要高、低角度取景時可以更加的方便。自己單人錄製視頻時，也可以將屏幕180°向前翻轉，隨時從顯示屏中看到自己的拍攝狀態。

延伸閱讀：旅遊攝影裝備齊升級 航拍、運動相機、雲台外還有這些不容錯過（點擊連結看全文）

+ 4

CANON EOS R100

EOS R100是EOS R系列APS-C畫幅專微相機的普及機型。機身尺寸小巧，方便外出攜帶，通過簡化機身設計，進一步實現了輕量化。包含電池、存儲卡在內，機身僅重約356克，是目前EOS R系列機型中最輕量的。旅行或聚會時，長時間攜帶和使用也不會感覺負擔，外拍更輕鬆，有更多機會用相機記錄精彩。

CANON EOS R100（CANON）

EOS R100採用了2410萬有效像素的APS-C畫幅CMOS圖像感應器，拍攝人像時背景可獲得大幅虛化，讓人物更突出。得益於DIGIC 8數字影像處理器的高效降噪處理能力，EOS R100常用感光度可達ISO 12800，並可擴展至ISO 25600。手持拍攝夜景或在昏暗場景拍攝運動物體等時，可通過提高ISO感光度來提升快門速度，從而抑制手抖動並補償被攝體抖動，獲得低噪點的清晰照片。

CANON EOS R100（CANON）

EOS R100搭載全像素雙核CMOS AF自動對焦技術。圖像感應器上每個像素都兼具對焦和成像功能。拍攝照片時可在大範圍內實現高精度的相差檢測對焦，對焦速度快。EOS R100雖然是入門機型，但其視頻拍攝性能也不弱，支持拍攝高精細4K UHD 短片。小巧輕量的機身方便外出時輕鬆攜帶。適用於在旅行、婚禮、聚會等多種場合中拍攝高畫質短片。

LUMIX G100D

LUMIX G100D是一款搭載了M4/3規格傳感器的可換鏡頭微單相機，它擁有2030萬像素的成像能力。這款體積小巧的機型，可以記錄高質量4K/30P和FHD/60P視頻。這款相機還配置了五軸防抖系統，在拍攝照片和視頻時都可以提供穩定的畫面。

LUMIX G100D（Panasonic）

內部麥克風特有來自Noka的OZO音頻功能。通過人臉識別，自動調整錄音範圍和方向，無需外置麥克風就能獲得令人歎服的音頻。視頻自拍模式很好用。當您自拍時，它會自動對焦您的面部和背景。

LUMIX G100D（Panasonic）

在FHD模式中，最大4倍的慢動作和最大8倍的快速動作功能能幫助您更好的創作賦予畫面表現力的視頻。LUMIX G100D的屏幕顯示效果細膩，翻轉設計更加方便用戶使用。而支持觸控的特點也讓操作G100D相機變得更加簡單。

LUMIX G100D（Panasonic）

選購建議：

上面我們給大家介紹的三款高性價比微單相機，因為定位和價格等原因，性能並不能和高等級的全畫幅微單相比。但對於攝影入門用戶、年輕消費群體、初級Vlog用戶來說，性能是完全可以滿足創作需要的。

延伸閱讀：畫質與性能兼得 Canon、Sony 、Nikon全片幅微單相機輕鬆掌握（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】