台灣亞果元素尿袋生產之磁吸尿袋GRAVITY CS10無故爆炸，令一名29歲台灣女性臉部燒傷毀容。廠方緊急召回同款磁吸行動電源（包括兩個容量版本CS5/CS10）。該型號尿袋香港有兩個方法買到，持有相同款式的香港用家，建議馬上停用，並聯絡台灣廠商回收。



恐怖！充電中尿袋爆炸事主毀容

一名於台北桃園市工作的29歲女士，原本正在電腦檯前工作，並將手機接駁到亞果元素（ADAM）磁吸無線尿袋，擺於胸前keyboard左右位置充電。豈料電池突然爆炸起火，電池本身當然燒至焦黑，事主白恤衫也燒到變黑，更嚴重是臉部燒燙傷毀容。事主自行出院後於Thread分享自己「死裡逃生」後的感想指：「事情就發生在2/21的下午16:00左右，我一如往常的在打資料，突然我眼前一片黑，我的磁吸行動充在我胸前炸開，我睫毛/頭髮/左半邊臉頰眼皮全部燒傷，所幸沒有釀成重大災情」

事主謝竹竹 Thread @vicky5858991 圖片

台灣亞果元素尿袋爆炸急召回GRAVITY CS5｜香港無賣．官店已下架（事主謝竹竹 Thread @vicky5858991 影片截圖）

台灣亞果元素尿袋爆炸急召回GRAVITY CS5｜香港無賣．官店已下架（事主謝竹竹 Thread @vicky5858991 影片截圖）

台灣亞果元素尿袋爆炸急召回GRAVITY CS5｜香港無賣．官店已下架（事主謝竹竹 Thread @vicky5858991 圖片）

事主在出院後將意外發生時的CCTV影片上載到Threads及IG，並力勸網民「磁吸電池真的不要用會爆炸」，那究竟磁吸尿袋是真的比較危險？台電電力粉絲團fb曾講解過，指Magsafe 及Qi 磁吸式行動電源因為不需加充電線，使用方便越來越受歡迎，但無論是有線及無線充電，都有其弱點：

1｜無線充電效率通常比有線充電低，需花費更長時間完成充電、相對產生更多熱能，令手機及充電本身的電池壽命降低。

2｜在磁吸充電與手機機背中間不宜夾雜貼紙、即影即有相片等雜物。

3｜有線充電同樣有其缺點，充電口及充電線長期插拔有機會受損，使用劣質充電線亦有機會引發短路。

消委會選購／使用流動電池 7 大貼士👇

消委會曾經測試過當時市面上多達 30 款的流動充電器，當時報告中由專家香港城市大學能源及環境學院助理教授虞博士提供對電池選購及使用的貼士，到今時今日依然適用。故此要留意充電時消委會電池

廠商：立即停用GRAVITY CS5／CS10磁吸尿袋

亞果元素於2月23日發表聲明，將進一步釐清事故原因，指涉事型號電池已在2024年7月售罄並停止供貨，宣布即時回收序號尾數為「A／BA／BB」的「GRAVITY CS5／CS10行動電源」，呼籲建議消費者即時暫停產品，並將同型電池交回門市或官方維修中心，並將提供另外款式的免費新品替換。

廠商：立即停用GRAVITY CS5／CS10

廠商：立即停用GRAVITY CS5／CS10

香港無代理．唯兩個門路買到

記者發現該品牌於香港並無代理，不過台灣官方網店只要購物滿$350港元即可免運費直寄香港，而唯該型號如今已完全下架，資訊消除無法搜尋。另外在旋轉拍賣網有零星賣家以水貨／代購貨形式出售同款產哈，建議任何方式購買／持有該款行動電源的香港用家，應立即停用並聯絡廠方。

該品牌於香港並無代理，只有零星水貨／代購貨於拍賣網出現