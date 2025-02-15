搭飛機注意｜韓國7間航空公司尿袋禁令　附日、泰、歐盟入境新規

在機場托運行李時，相信不少人都曾被提醒過行動電源（即港人俗稱「尿袋」）只能放在隨身行李，不能托運上機。



近日，由釜山飛往香港的釜山航空班機在起飛前突發火警，疑似起因為行動電源或其他電子設備，讓航空安全問題備受關注。

為了防範類似事件發生，韓國多家航空公司宣布，2月7日起乘客必須隨身攜帶行動電源，禁止放置於座位上方行李架內，甚至登機時還會進行嚴格檢查。目前已有7家航空公司跟進，規範細節略有不同，近期準備飛往韓國的旅客務必留意，以免影響行程！

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韓國航空公司行動電源攜帶規定

1. 釜山航空（Air Busan）

2月7日起，行動電源、備用電池（鋰電池）、打火機、火柴等禁止放置於機艙上方行李架，旅客必須隨身攜帶



登機口將進行行李檢查，確認乘客是否妥善攜帶行動電源，並貼上標籤，只有貼有標籤的隨身行李才能放置於行李架內



2. 易斯達航空（Eastar Jet）

含鋰電池的電子設備及行動電源禁止放置於機艙行李置物櫃



備用電池、行動電源必須個別包裝，建議放入密封夾鏈袋，並在接點處貼上絕緣膠帶，以防短路



3. 大韓航空（Korean Air）

行動電源應放置於座位前方椅袋，或存放於航空公司提供的透明拉鍊袋內



攜帶行動電源的規定如下：

100Wh以下：每人最多攜帶20顆，超過需獲航空公司許可

101至160Wh：最多攜帶2顆，且須經航空公司同意

超過160Wh：禁止攜帶登機



4. 濟州航空（Jeju Air）

將在登機閘口以韓文、英文、日文及中文進行廣播宣導，乘客辦理登機手續時，也需確認並同意行動電源規定相關條款才能登機：

行動電源與鋰電池需隨身攜帶，並存放於可見之處

禁止將行動電源放置於機艙行李架。



內建鋰電池的電子設備、行動電源攜帶數量限制：

100Wh或2g以下：最多攜帶5個，筆電、相機等內建鋰電池的電子設備則限帶15件

101至160Wh或2至8g之間：最多攜帶2個內建鋰電池的設備與行動電源

超過160Wh或8g：禁止攜帶登機



5. 德威航空（T'way Airlines）

行動電源需隨身攜帶，禁止放置於上方行李架



若行動電源過熱情形，請立即通知空服員



為防短路，建議將電池個別包裝於夾鏈袋內



6. 韓亞航空（Asiana Airlines）

禁止將行動電源放置於座位上方行李架，並強化機艙內相關廣播宣導次數



7. 首爾航空（Air Seoul）

將透過機艙廣播提醒旅客，行動電源、手機、打火機不得存放於行李架，需隨身攜帶



電池容量計算方式：容量（Wh）＝電壓（V）ｘ電流（Ah），1Ah＝1,000mAh

目前，例如旅客從台灣回港，台灣交通部民航局僅規定行動電源需手提登機，但未強制禁止放置於機艙行李架。不過，多數國際航空公司均要求行動電源與鋰電池產品需隨身攜帶，且不得托運，以降低過熱、冒煙甚至起火的風險。由於各家航空公司規範略有不同，建議旅客登機前務必確認所搭乘航空公司的行動電源攜帶規則，以免影響行程或遭受罰款。

2025年全球旅遊新規上路！日本、泰國、歐盟入境規範調整

除了行動電源攜帶規範，2025年多國入境政策也有不少變動，近期計劃出國的旅客務必留意新規，確保通關順利！

日本：「預先通關」制度正式上線

為提升旅客便利性，日本政府全面導入「Visit Japan Web」預先通關系統，包含「入境審查」、「海關申報」和「免稅購買」等功能。旅客須在出發前上網註冊並填寫入境資料、登錄旅遊行程，有助於縮短通關時間。

除此之外，日本政府調整購物免稅規範，不僅取消免稅金額上限，也將停用密封袋，並全面導入機場退稅機制，讓旅客可於機場快速領取退稅款。此外，部分熱門觀光地區亦新增行為規範，提醒旅客務必遵守當地法規，以免受罰。

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泰國：TM6入境卡以線上表單重啟

泰國以晴朗天氣與多元美食著稱，向來是許多人心中的旅遊勝地。不過近來因治安問題頻傳，政府決定自5月1日起恢復TM6入境卡，並改採線上填寫模式，加強旅客追蹤與安全控管。泰國觀光暨體育部指出，新版TM6電子入境卡將記錄旅客的個人資訊、航班資料和住宿地點等，確保旅遊安全，提升邊境管理效率。此新制適用於所有經航空、陸路和海路入境泰國的外國旅客，詳細執行細節仍待官方進一步公布。

歐盟國家：2025年啟動ETIAS旅行授權

比照美國ESTA、加拿大eTA等電子旅行授權機制，歐盟將於2025年推行「歐盟旅行資訊及授權系統（ETIAS）」措施，在免簽入境旅客抵達神根地區（Schengen，又譯申根）邊界前率先取得相關資訊，旅客亦可透過該系統事先確認能否入境，減少因不符規定而無法入境的可能性。在該制度下，包括香港在內所有獲歐盟神根免簽證待遇國家的旅客均須事先申請ETIAS，措施並不影響香港的神根免簽待遇。相關規費為7歐元，授權期限為3年或至護照效期截止，不過目前ETIAS系統仍在建置階段，確切啟用時間待歐盟官方公布，旅客可透過ETIAS官網查詢最新資訊。

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