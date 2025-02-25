荃灣豐澤開倉特賣場2025｜手機電腦／家電 四折起劈價｜登記連結
撰文：林勇
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豐澤開倉特賣場2025 3月又來了，今次同樣帶來多款電子產品及家庭電器以低至$100發售，而且更預告不少平板電腦、notebook等劈價，加上智能手錶﹑音響﹑氣炸鍋﹑電飯煲﹑掃拖機器人﹑電鬚刨等都應有盡有。而今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，才可以有機會在心儀的時間入場。
今年2025年荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）開倉清貨又來了，有陳列品、整修品或退換品等，看回去年經驗，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。而且今次預告有多款平板電腦、notebook等，最平4折起劈價。
今次豐澤特賣場由月3月21日至3月31日，只接受易賞錢會員登記入場購買。 於即日至3月16日期間登記抽籤！ 名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場。
登記連結：https://tinyurl.com/3r2makta
👇👇今次3月21日至3月31日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇
今次特賣場有什麼筍貨可搶？先回顧上次特賣場開售重點數碼產品及家電，好讓大家有心理準備。
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📱手機、iPad、智能手錶、相機類別
+12
+9
+13
🖥手提電腦類別
+75
🎧耳機、喇叭及電視影音類別
+8
📺家電及美容類別
+72
荃灣豐澤開倉特賣場2025 3月詳情
日期：2025年3月21至3月30日
時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
所有產品限量發售，售完即止