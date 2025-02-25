荃灣豐澤開倉特賣場2025｜手機電腦／家電 四折起劈價｜登記連結

豐澤開倉特賣場2025 3月又來了，今次同樣帶來多款電子產品及家庭電器以低至$100發售，而且更預告不少平板電腦、notebook等劈價，加上智能手錶﹑音響﹑氣炸鍋﹑電飯煲﹑掃拖機器人﹑電鬚刨等都應有盡有。而今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，才可以有機會在心儀的時間入場。



今年2025年荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）開倉清貨又來了，有陳列品、整修品或退換品等，看回去年經驗，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。而且今次預告有多款平板電腦、notebook等，最平4折起劈價。

今次豐澤特賣場由月3月21日至3月31日，只接受易賞錢會員登記入場購買。 於即日至3月16日期間登記抽籤！ 名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場。

登記連結：https://tinyurl.com/3r2makta

豐澤開倉特賣場主打手機、平板及電腦及等家電產品劈價。（圖為去年特賣場實況）

👇👇今次3月21日至3月31日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

今次特賣場有什麼筍貨可搶？先回顧上次特賣場開售重點數碼產品及家電，好讓大家有心理準備。



📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 12

+ 9

+ 13

🖥手提電腦類別

+ 75

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 8

📺家電及美容類別

+ 72

荃灣豐澤開倉特賣場2025 3月詳情



日期：2025年3月21至3月30日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

