小米15 Ultra發佈會｜小米在創業15週年之際，於北京舉行「雙Ultra」新品發布會，同步推出攝影旗艦手機Xiaomi 15 Ultra與性能猛獸SU7 Ultra電動車。這場被雷軍稱為「技術攻頂」的發表會，共帶來超過多款新品，以下整理多個核心重點：



小米15 Ultra夜神拍攝

1. 攝影機皇再進化：Xiaomi 15 Ultra

作為Leica合作第四代旗艦，15 Ultra延續經典圓形鏡組設計，首創「雙翼環形冷卻系統」，解決四攝模組發熱問題。全新「松柏綠」配色採用徠卡M系列相機靈感，機背鐫刻「Ultra銘牌」提升辨識度。

影像系統搭載1英寸主攝與2億像素潛望長焦，支援200mm/400mm變焦。其「夜神模式」在0.5lux照度下仍能捕捉清晰影像，搭配可拆卸式攝影套件（含2000mAh外掛電池），可實現連續8K錄影4小時。核心配置採用Snapdragon 8 Elite晶片，內建6000mAh金沙江電池，支援90W有線快充。，小米 15 Ultra 共有四個版本：

12GB+256GB 售價 6499 人民幣元；16GB+512GB 售價 6999 人民幣元；16GB+1TB 售價 7799 人民幣元；16GB+1TB（雙衛星版）售價 7999 人民幣。



2. 地表最速量產電動車：SU7 Ultra

SU7 Ultra以1.98秒破百加速成績刷新紀錄，極速突破359km/h。其「超級三電機系統」提供1,548ps馬力，標配碳纖維尾翼與主動擴散器，可產生285kg下壓力。

智能化方面，搭載澎湃OS座艙系統與全場景智駕功能，3月起將開放「極窄車位自動泊出」測試。小米 SU7 Ultra 售價 52.99 萬元。

3. AI筆電新標準：Redmi Book Pro 2025

16英寸版本首發Intel Ultra 7 255H處理器，AI算力達96TOPS，支援跨平台檔案傳輸。99Wh超大電池實現18小時續航，3.1K 165Hz護眼螢幕獲得德國萊茵認證。

Ultra 5 225H、16GB 記憶體、1TB 固態硬碟售價 5699 人民幣

Ultra 5 225H、32GB 記憶體、1TB 固態硬碟售價 5999 人民幣元

Ultra 7 255H、32GB 記憶體、1TB 固態硬碟售價 6999 人民幣元



4. 音頻技術突破：Buds 5 Pro耳機

小米Wi-Fi版真無線耳機，採用同軸三單元設計，傳輸速率達4.2Mbps。內建雙麥克風降噪與空間音效技術，支援哈曼大師調音模式，續航力提升至單次10小時。小米 Buds 5 Pro 售價 1299 人民幣。

5. 智能家居全面升級

米家中央空調Pro：-28℃低溫制熱技術，搭配毫米波雷達實現「風避人」智能送風

508L法式冰箱：雙制冷系統杜絕串味，超薄平嵌設計節省空間

洗烘套裝Pro：藍氧洗護技術防止衣物變黃，熱泵烘乾效率提升46%

智能音箱Pro：搭載情感化AI助理，可連動控制SU7 Ultra車輛狀態