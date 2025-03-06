HKTVmall十週年祭｜網店超過540間商戶，跨店優惠買$300減$30，HashTECH 讀者感興趣的個人電子產品、音響家電、玩具模型都有優惠，同場有資生堂 Shiseido 護膚品減至26折、仲可以75折搶999金器飾物。



盲盒禮券｜9點直播派禮券｜買$300減$30

HKTVmall 原來已經成立10年，呢個「HKTVmall 十週年祭」已經在3月4日開始，一路玩到4月1日。近年興玩LABUBU盲盒，所以HKTVmall 十週年派禮物方法都玩盲盒式優惠券，每位客戶的帳戶將自動取得因人而異的特別優惠券，好似拆盲盒一樣咁刺激。

「每日一店」有28間網店輪流放出劈價品

3月4日起「每日一店」有28間網店輪流放出劈價品，比如周大福75折999足金金飾、維他鴨屎香檸檬茶飲品免費搶、14折Cherry抗菌冷氣被、17折Orijen六種魚全貓配方貓糧、23折L'ORÉAL PARiS昇華修護美髮油、35折SKECHERS休閒鞋等等。用手機app就記得每日中午12時及下午6時搶〈日日秒殺價〉優惠產品、低至2折起。

用手機app就記得每日中午12時及下午6時搶〈日日秒殺價〉優惠產品

Marshall Emberton II 藍牙喇叭

日日秒殺價：3月10日中午12時至下午6時上架

特價$899／原價：$1499（限10隻）

Marshall Emberton II 藍牙喇叭｜特價$899／原價：$1499（限10隻）

Gemini 電子空氣炸鍋3公升

日日秒殺價：3月16日中午12時至下午6時上架

特價$278 原價$668

Gemini 電子空氣炸鍋3公升 3月16日上架 特價$278 原價$668

LEGO 美國隊長4 人型積木66折

購買期：3月18日 9pm-20日

特價$192 原價$289

除了這款《美國隊長4勇敢新世界》新CA的可動積木模型，連同其他LEGO一齊做6減價，最少有8折、最多66折。

LEGO 76296-新美國隊長拼砌人偶

周大福 999 LINE Friends 足金精品吊墜

購買期：3月27日9pm至3月29日

特價：$1,800 原價：$2,400

周大福 999 LINE Friends 足金精品吊墜｜購買期：3月27日9pm至3月29 日｜特價：$1,800 原價：$2,400

每晚9點HKTVmall app內仲有「帶貨」直播，送高達$600優惠券及贈品。