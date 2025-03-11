M4 MacBook Air 2025評測｜天藍色極靚！超抵用入門價錢高效筆電

M4 MacBook Air 2025評測｜全新一代M4 MacBook Air終於正式發佈，作為一貫受果迷喜愛的輕薄手提電腦，此次換上全新M4晶片後，效能和功能再次大幅提升。記者親自使用M4 MacBook Air數天的實測報告，以下為大家帶來全方位的評測。



記者實測MacBook Air M3最入門版本（16GB+256GB）

天藍色亮麗外型與出色性能兼備

外觀方面，M4 MacBook Air繼續沿用13.6吋Liquid Retina顯示屏的設計，不過這次新增了時尚動人的天藍色選項。這款天藍色MacBook Air不僅外觀亮麗迷人，更有著與去年推出的iPad Air同色系的清新感。

另一個值得一提的是，全新天藍色的機身比以往的午夜黑色更不易沾上指紋，不會太快顯得髒污，更顯得清潔乾淨。

今次新增的天藍色機身（右），比起之前的午夜暗色（左）沒那麼易沾指紋。

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M4晶片加持 助性能一臂之力

說到性能，M4 MacBook Air自然是有了大幅提升。通過Geekbench 6的跑分測試，全新的M4晶片單核取得約3600分，多核心更高達14700分，相比上一代M3 MacBook Air的3065分和11950分，單核效能提升了近17%，多核提升則達19%。

利用Geekbench 6跑分成績直逼高階筆電

這一性能水平已經相當接近於頂級的14吋及16吋MacBook Pro，與同價位的Windows筆電相比也出色得多。在日常應用諸如網頁瀏覽、文書處理等場景，M4 MacBook Air當然沒有任何卡頓延遲；就連打機、專業創作都當然沒有問題；在專業創作方面，利用Final Cut Pro編輯1分鐘4K影片僅需35秒，而在Adobe Photoshop中編輯相片的速度也比上代快上2倍。即使在玩較為高配需求的遊戲時，M4依然能夠維持順暢的60fps。

利用Final Cut Pro剪片輸出速度十分快

當然就連打機都有相當出眾的效果（以《Death Stranding死亡擱淺》實測下，高質畫面60fps完全沒有壓力）

同步3個屏幕同時工作

除了出眾的性能表現，M4 MacBook Air在連接顯示器方面也有了長足進步。新機型不僅可以支持兩個外接6K顯示器，還能夠真正做到三個顯示器同時工作，大大提升了多任務處理的靈活性。

可以輸出2個最高6K屏幕下，MacBook Air的屏幕仍可同時使用，這一代最大的升級重點。

這在記者的實際使用中體現得非常明顯。無論是在利用Final Cut Pro剪輯4K影片，利用Photoshop執相，還是同時打開多款軟件進行複雜的工作，M4 MacBook Air都能夠提供流暢的使用體驗，毫無卡頓或延遲。這在有需要同時控制多個顯示器的創作者和工作人員中，無疑是一大福音。

終於升級其鏡頭至1200萬像素，而且對應Center Stage，開網上會議時可隨時追蹤用家樣子。

超值入門Mac電腦 性能升級價格下調

相比上代，M4 MacBook Air帶來的另一大驚喜就是定價。全新機型的基礎版本(16GB+256GB)售價為$7999，比上一代M3 MacBook Air的$8999元下調了整整1000元。對比自家的14吋M4 MacBook Pro，M4 MacBook Air在性能差距不到15%的情況下，售價更便宜了近4000港元。與同級別的Windows筆電相比，M4 MacBook Air在性能和外觀上都有着明顯優勢，性價比可謂非常出色。

尤其是對於工作需要或學生用戶而言，M4 MacBook Air無疑是一款非常理想的高性價比的Mac電腦選擇。不僅足夠的日常辦公和創作能力，還能夠有一個非常出色的使用體驗，性價比遠高於同價位的Windows筆電。

M4 MacBook Air 2025評測

總結而言，M4 MacBook Air擁有強勁的處理性能、多顯示器支持以及優質的視頻體驗，無疑在創作和工作等領域，都能夠給果迷帶來更加高效順暢的使用感受。作為今年2025 年Apple多款新機，無疑是目前最值得入手的MacBook。