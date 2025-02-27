iPhone 16e詳盡實測｜Apple終於推出全新iPhone 16系列，最具性價比的iPhone 16e。作為iPhone 16系列的新成員，它不僅繼承了iPhone 16的強大性能，更以更為親民的價位吸引果迷。記者早在一星期前已經上手體驗了這部新機，一起來看看它的表現如何。



1. 外觀設計與手感出眾

iPhone 16e延續了iPhone 16的設計語言，機身採用了拋光金屬邊框和優質玻璃材質打造，手感高端大氣。雖然整體設計與前代機型相似，但經過輕量化處理後，iPhone 16e的機身重量比iPhone 16輕了一點（167g vs 170g），握在手中更顯輕盈舒適。同時，iPhone 16e提供兩種黑、白兩色機身選擇，黑色和白色都展現出優雅沉穩的氣質。值得一提的是，新機採用了IP68防水防塵設計，可在一定深度和時間內防水，為日常使用提供良好保護。

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今次iPhone 16e分別有白色及黑色選擇。

2. 卓越的性能表現 平玩電競級手機

iPhone 16e搭載了最新一代的A18晶片，以及首次亮相的C1通訊modem。性能測試數據顯示，A18晶片的CPU性能較上代提升約80%，GPU性能也有明顯提升。在Geekbench 6跑分中，CPU單核取得3400多分，多核更達8400多分，與旗艦iPhone 16的表現不相伯仲。

玩《崩壞：星穹鐵道》或《原神》等對機能需求甚大的遊戲，完全沒有壓力。

《崩壞：星穹鐵道》在60fps高畫質模式下，星艦戰場激烈炮火中平均幀率非常穩定，僅在超載粒子特效時出現毫秒級卡頓，而且玩《原神》同樣表現令人滿意，打機效能令人十分滿意。

值得一提的是，C1通訊modem的加入，不僅能提供更穩定快速的5G網絡連接，還能大幅提升續航能力。記者使用同一張1O1O 5G sim卡作speedtest實測，在多個地方實試下，兩台機的網速表現幾乎一致。而續航能力更是較上代提升了約4小時，最長可達26小時的連續觀影時間。記者實測利用YouTube連續播放4K影片，睇了9小時後都只是用了近30％電量，似乎可成為最長氣的6.1吋size的iPhone，最適合喜歡煲劇的果迷。

而且今代iPhone 16e是近年港版唯一一部iPhone對應eSim功能，方便大家去旅行時隨時網上購買eSim設定上網，這方面就方便得多。

雖然沒有Camera按鈕，但Action button依舊，同樣十分實用。

充電方面，iPhone 16e對應7.5W無線充電、20W快充，雖然規格而言比起iPhone 16充電速度慢，但實際測試下，又不是差很遠。實際試用20W有線快充，近半小時就可充近55％電量，都算滿意。

雖然最高只對應20W快充，但充電速度尚算滿意。用Type C充電感覺比以往用Lightning還要快。

3. 強大的拍攝功能

iPhone 16e配備了單鏡頭4800萬像素主相機，搭配2倍數碼變焦功能，可以拍攝出出色的照片質素。在日光、夜景等不同環境測試下，拍攝效果都能滿足一般用家的需求。只是相比iPhone 16，16e缺少了超廣角鏡頭，在某些場景下可能略顯受限。不過，借助蘋果最新的Apple Intelligence技術，iPhone 16e的相機功能也有不少升級。例如「清除」工具能夠自動移除相片中的干擾元素，「語言搜索」則可根據描述快速找到所需照片。這些AI賦能功能大大提升了拍攝體驗。

4800萬像素鏡頭，拍攝質素與iPhone 16同樣不錯。

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iPhone 16e 試相

4. MagSafe體驗雖失去但不失所有

雖然iPhone 16e並沒有配備磁吸MagSafe功能，但記者實測時發現，16e可以搭配iPhone 12等舊款的MagSafe機殼，只需要使用附有MagSafe鐵環的手機殼，就可以使用不同的MagSafe配件，讓用家在一定程度上享受MagSafe的便利。

用對應MagSafe的手機殼，便可以正常使用MagSafe配件。

5. Apple Intelligence 中文驚喜升級

作為最便宜支援Apple Intelligence的iPhone，iPhone 16e帶來了不少智能新體驗。其中「影像樂園」功能能根據主題自動創造趣味風格的圖像，「Genmoji」可以生成適合場景的表情符號，極大地拓展了用戶的創作空間。值得一提的是，這些AI功能都是在本地化運行，無需上外部伺服器，進一步保護了用家隱私。另外，雖然現時只對應英文（美國）設定為手機語言時才可以使用AI，但即將在4月推出的大更新中，將會對應中文語系（雖然估計暫時只有普通話語音操作），但實用性將會更加多。

利用Apple Intelligence可以自動gen圖、刪除圖片中不需要的人物／事物，非常實用。

使用Apple Intelligence協助用家工作或管理不同事務

性價比出眾的升級之選

對於仍在使用iPhone SE、11、12等3-4年前舊機型的果迷而言，iPhone 16e絕對是一個非常不錯的升級選擇。憑藉強勁的性能表現、驚人的續航力以及實用的智能功能，再加上$5099的親民價格，它無疑是目前性價比最高的iPhone之一。

機身十分輕巧，手感不俗。

iPhone 16e在外觀、性能、拍攝、智能等方面都有出色的表現，是一款非常值得推薦的中高階手機。無論是轉換新機還是升級換代，它絕對能滿足大多數果迷的需求。