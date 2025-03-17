vivo V50 5G蔡司人像旗艦手機登場＋香港報價｜vivo V50 5G登港，今次vivo不單找來蔡司鏡頭坐鎮，仲將美妝界大熱「安可拉紅」染上機身。



不少人對一直對智能手機有著高要求 - 不論是外觀設計、影像性能還是使用體驗，都希望能夠一應俱全。近日vivo推出了最新旗艦手機vivo V50 5G，充分滿足了各種需求。

首先，vivo V50 5G的外觀設計可謂兼具時尚與科技感。金屬中框搭配玻璃機身，兼具高級質感。特別是採用漸變設計的背面，更散發出獨特的立體美感。機身厚度僅7.39mm，輕盈纖薄的手感絕對能吸引時尚達人的目光。

除了外表亮眼，vivo V50 5G搭載業界頂尖的蔡司影像系統，配備5000萬像素主攝，支援蔡司多焦段人像拍攝，以及7種經典蔡司鏡頭風格，讓用家輕鬆捕捉出色畫質的人像照。同時，內置的AI柔光環功能，更能為肖像照片增添自然立體感。無論是在網紅打卡的熱門景點，還是日常生活中的點點滴滴，vivo V50 5G都能可紀錄下精彩瞬間。

強勁的續航表現也是新機亮點，它採用6000mAh大容量電池，配合90W超級快充技術，在短短27分鐘內即可將電量從0%充至50%，就算全日使用都毋需擔心隨時隨地耗盡電力。此外，V50 5G還搭載了Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3處理器，加上12GB+12GB RAM融合內存技術，確保了穩定的使用體驗。同時它還通過IP68和IP69防水防塵認證，即使在戶外環境下，也能安心使用。新機售價為$4298。