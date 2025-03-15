Android手機錄影誰才是最強？網民力推這旗艦型號：演唱會專武

撰文：風傳媒
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隨著技術的進步，越來越多的手機在錄影效果上超越了部分傳統的相機，甚至能夠稱作為「手機界的單眼」。使用者更在意畫質和多樣化的拍攝模式，能夠隨時隨地的紀錄影像。

現在市面上最強的錄影手機是哪一款？此話題在PTT上引起熱議，不少人最推薦這一款手機。

哪款手機錄影功能最強？網大推這款

Samsung S25U（samsung）

安卓錄影王者是S25U？

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一名鄉民在PTT以「安卓錄影王者S25U？」為題詢問，有位影像專業人士在YouTube上分享並實測S25 Ultra，認為此款的錄影功能升級有感，log可支援全系列全部後面鏡頭，最高還能可以支援8K30，在市面上幾乎沒有對標，甚至超越iPhone 16 Pro。因此他想詢問這台手機是否是最強的錄影手機？

有網友認為

「Android除了三星，其它家錄影頂多是堪用，大多手機廠只專心弄照相而已」、
「三星進步了」、
「軟體方面進步很多，尤其是超廣角鏡頭」、
「演唱會專武」。

同時也有網友表示

「整體而言蘋果的錄影還是比較強一點」、
「錄影縮放不夠順暢，哀鳳還是屌打」、
「4K模式下那個裁切，還是慘慘慘」、
「多一個log就開始大吹特吹？」。

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真實評測榜單出爐！這系列手機霸榜

近期手機評測網站Dxomark公布最新榜單，手機錄影部分Samsung Galaxy S25 Ultra僅只有143分，排在第30名。Dxomark表示，S25U在拍攝影片時，自動對焦有些許不穩定，另外在面對極端光源的時候，會有適應問題，且雜訊較為明顯。

Dxomark手機錄影榜單中，第1~4名則為iPhone霸榜（Dxomark）

Dxomark手機錄影榜單中，第1~4名則為iPhone霸榜，iPhone系列整體錄影即使在弱光環境下拍攝，影片也非常細膩且無噪點，對比同類產品中遙遙領先。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：哪款手機錄影功能最強？網大推這台新機「升級有感」，最新評測排行榜曝光

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