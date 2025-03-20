尿袋上機限制2025最新版｜香港航空一架空中巴士A320客機疑因乘客帶上機之尿袋（行動電源）短路引致機艙起火，今日（20日）下午1時56分備降福州長樂機場。事件相關之影片及相片於社交媒體廣傳，從影片可見，疑似為尿袋（行動電源）起火。影片顯示，機艙滿佈煙霧，機組成員及乘客合力向行李艙倒水撲滅火源。



根據同一航班乘客在社交平台分享，客機爬升至一萬米高空後，客位上方之行李艙突然起火，機組人員先以滅火筒撲滅火勢但成效不大，於是有乘客出手協助，向行李艙不斷倒水。最終客機於福州機場緊急降落，機上人員以舷梯疏散乘客，停機坪已有消防車戒備。

煙霧蔓延整個機艙。（影片截圖）

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乘客及空姐不斷向行李艙倒水滅火。（影片截圖）

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自從2025年初，韓國釜山航空航機因行動電源爆炸導致行李艙起火事件後，世界各地航空公司已陸續加強管制攜帶行動電源上機，馬上了解尿袋上機限制2025版，安心帶同你的行動電源一齊旅行。（附10大港人常用航空公司限制一覽）



任何行動電源、相機鋰電、充電池均必須隨乘客的手提行李登機。

✈️ 01.各位去到航空公司櫃位check in 及寄放行李，先要肯定寄艙行李內沒有任何行動電源／鋰電池；因為任何行動電源、相機鋰電、充電池均必須隨乘客的手提行李登機。

✈️ 02.可以登機的電池容量上限，不是平時大家都提及的mAh值，而是看電池標示的「瓦時」Wh數值大小。大部份航空公司限制乘客不可攜帶 160 瓦時（Watt hour、Wh）以上的大型鋰電池上機，網上有條算式可以自行將mAh轉化為Wh：

瓦時（Wh） = 充電池工作電壓（V） 乘 毫安時(mAh) 再除 1000

如果電池本身未有清楚標明瓦時（Wh）數，仍有可能被禁止帶上機，所以應該購買「直接標明Wh數值的行動電源」才最可靠。

✈️ 03.有部份航空公司為免有乘客偷偷使用行動電源，要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封。

部份航空公司要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封

✈️ 04. 部份航空公司更要求行動電源／電池在航程中必須放在前方座椅下的隨身物品中，不可放在客位上方的行李架。

✈️ 05.在登機後任何時間、任何情況均不能使用行動電源。

✈️ 06.別以為自己很聰明，以為：「密封充電口？我用Magsafe無線充電你耐我何？」不少航空公司亦明文表示，就算使用無線充電亦屬違規。

更詳細的尿袋上機限制2025，可以參考另一篇文章：尿袋上機限制2025｜行動電源限制不看mAh、部份航班要求多做一步