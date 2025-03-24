便攜按摩神器，第3代Theragun Mini輕三成＋JetBoots無線氣壓腿套｜香港都會人工作壓力大、運動風氣盛行，便攜按摩器材需求持續上升。美國運動科技品牌 Therabody 最近推出兩款新品：Theragun Mini（第三代） 迷你按摩槍與 JetBoots Prime 無線氣壓按摩腿套，主打「極致輕便」與「專業級恢復」。



第三代Theragun Mini $1,699

Theragun Mini第三代：輕30%更便攜

最暢銷的迷你按摩槍升級版，Theragun Mini（第三代） 最大賣點是體積縮減30%，重量僅 450g，厚度 4.83cm，單手可輕鬆握持。記者現場試用，三角握柄貼合掌心弧度，即使垂直按壓肩頸亦不易滑手，機身磨砂質感防滑效果不俗。

「深度捶打＋專利降噪」是新機另一亮點，雖然機身縮小，但搭載 Quiet Force降噪技術，實測最高轉速時噪音非常安靜，深夜使用不怕擾人。捶打力道可深入肌肉層，針對小腿、腰背等大肌群，5分鐘已能緩解僵硬感。

比上代更輕便更靜音

新機新增 「旅行安全鎖」，長按3秒即鎖定開關，放入背包時避免誤觸啟動。內置三檔轉速（1750/2100/2400轉），可透過 Therabody APP 連接藍牙，根據運動類型（如跑步、重訓）或睡眠數據，推薦個人化按摩方案。而它擁有長達180分鐘的電池續航力，單次充電即可滿足用家多日的使用需求。

更方便隨身攜帶使用

JetBoots Prime氣壓腿套：無線設計＋醫療級壓力

同場發布的 JetBoots Prime 主打「全無線氣壓按摩」，解決傳統腿套管線纏繞的痛點。單邊腿套僅重 2.73kg，穿戴後可自由走動，記者實測在發布會現場邊站立邊按摩，氣泵運作聲量微弱，不會尷尬。

JetBoots Prime $3,999

腿套提供 四段壓力（25-100mmHg） 與四種時長模式，擇「75mmHg＋40分鐘」模式，氣囊從腳踝至大腿逐步加壓，類似「被動深層拉伸」感覺，尤其適合跑步後消除小腿緊繃。官方聲稱可加速 47%血液循環，實測後腿部浮腫確有改善，但初次使用或需適應強壓感。