XPENG小鵬電動車正式進軍香港市場，而且最新7座MPV X9 亦都正式公布價格｜XPENG小鵬首間科技旗艦店選址灣仔合和中心，不單展示最新七座MPV車型 X9 外，更宣布 「一換一」由$59.9萬起，同時預告香港充電網絡佈局，標誌著小鵬以「超快充」技術搶攻本地電動車市場的野心。



科技旗艦店開幕：機器人、自研芯片展示硬實力

佔地逾 11500平方呎 的XPENG小鵬合和旗艦店，以未來感設計融合科技體驗，設有未來科技展示區，首次在香港公開「小鵬機器人」與自主研發的 AI「圖靈晶片」。店內最多可同時展出7輛車款，並提供2間貴賓室，方便車主深入了解新車技術。

最新七座MPV車型 X9 「一換一」限時優惠由$59.9萬起

7座MPV X9抵港：標配後輪轉向 早鳥優惠$59.9萬

XPENG X9 主打「移動家居」概念，配備冷熱一體式電動冰箱、後排21.4吋娛樂屏幕等居家配置，擺脫傳統七人車的商用形象。其主動式後輪轉向系統能縮小迴轉半徑，市區窄路轉彎更靈活，官方強調為「全球唯一標配此功能的MPV」。

即日起至 2025年4月13日 預訂可享2萬元折扣，標準版折後低至59.9萬。此外，X9提供 大灣區聯保服務，方便中港跨境車主。

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360kW超快充樁首現香港 明年擴展全港網絡

小鵬同步公開香港充電佈局首階段：與KINETA合作於會展廣場設 6個50kW CCS2充電位，小鵬車主透過 SD Charging APP 可享專屬優惠。

第二階段（2025下半年）引入 360kW超快充樁，號稱「5分鐘充電續航200公里」，成為中國以外首個落地點。與Cornerstone合作於港九新界增設充電站，九龍及港島站點將配置 200kW高功率充電樁。目前香港公共快充樁普遍為50-150kW，小鵬的 800V高壓平台 若全面落地，有望縮短充電時間至主流水平。

小鵬的 800V高壓充電平台

除了新車外，旗艦店展出的「小鵬機器人」搭載AI晶片，能執行簡單指令，預示品牌從「造車」擴展至智慧生態。自主研發A「圖靈晶片」則強化自動駕駛運算能力，為未來城市NGP（導航輔助駕駛） 鋪路。