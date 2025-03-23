外出時iPhone經常沒電？日本達人教Wi-Fi自動化設定：省電又方便

iPhone用戶外出時若將Wi-Fi開啟，手機會不斷搜尋可用的無線網路，導致電池更快耗盡。日本iPhone達人ろん指出，很多人不知道這個小細節，因此可能在緊急或災害發生時，讓手機電池耗盡而陷入困境。他分享一招小撇步，教大家如何利用iPhone的功能，自動開關Wi-Fi。



日本iPhone達人「ろん＠iPhoneマスター」在X發文指出，雖然在家中使用Wi-Fi很理所當然，在外出時忘記關閉Wi-Fi開啟，恐怕會造成不必要的電量浪費，因為手機會持續搜尋附近可用的Wi-Fi，加速消耗手機電量。

活用iPhone的捷徑功能，自動開關Wi-Fi：

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不少網友紛紛留言表示：

「完全不知道還有這回事！」、「我一直都沒關Wi-Fi耶。」

不過，也有網友擔心：

「每次出門都要關Wi-Fi，回家時說不定會忘記開啟，超麻煩」。

針對這點，iPhone達人ろん也在推文中分享了一個小撇步，教大家如何利用iPhone的自動化功能，在抵達家中時自動開啟Wi-Fi。

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專家傳授iPhone自動開關Wi-Fi方法：

日本iPhone達人傳授iPhone的自動化功能，可以在抵達家中時自動開啟Wi-Fi。（X @Daisaku_Samon）

（一）按下iPhone捷徑

（二）選擇下方的自動化

（三）點右上的「+」

（四）選擇「抵達」



日本iPhone達人傳授iPhone的自動化功能，可以在抵達家中時自動開啟Wi-Fi。（X @Daisaku_Samon）

（五）選擇「位置」

（六）點「目前位置」完成

（七）選擇「任意時間」、「立刻執行」下一步

（八）Wi-Fi設定「開啟」完成



當然並非所有人都適合這樣設定。若是需要在車上使用CarPlay，或是配戴Apple Watch的使用者，外出時關閉Wi-Fi反而會造成不便。專家建議，民眾應先檢視自身的使用習慣，再決定是否要進行Wi-Fi自動化設置。

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