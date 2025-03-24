《太鼓之達人》櫻花祭登陸灣仔！打卡＋激鼓現場演奏｜送限量贈品

《太鼓之達人》櫻花祭登陸灣仔！打卡＋激鼓現場演奏，大送限量贈品｜Namco Bandai 聯乘 Assemble Nintendo Switch商品專門店，期間限定舉辦 《太鼓之達人 咚咚雷音祭》櫻花爛漫演奏會，將日本祭典氛圍搬進店舖。記者搶先直擊現場，以及教你如何免費換領角色購物袋與櫻花T-Shirt。



《太鼓之達人》櫻花祭登陸灣仔

和風櫻花祭場景 沉浸式打鼓體驗

踏入逾百呎空間被改造成「櫻花主題遊戲區」：粉色燈籠懸掛天花、木製鳥居與虛擬投影的夜櫻背景，還原《太鼓之達人》遊戲中的祭典場景。現場設置4組試玩台，採用鼓控制器搭配Switch主機，可連續敲打《紅蓮華》等高難度曲目。值得留意的是，「動態演奏」模式新增櫻花飄落特效，當玩家達成連擊時，畫面會灑落花瓣雨，配合店內環繞音響的祭典音樂，沉浸感超越居家遊玩體驗。

姊姊GG與現場觀眾大展「鼓藝」

活動期間完成兩項任務之一，即可獲贈 「諸葛咚的錦囊妙計」角色購物袋：

現場試玩：任選一曲完成基礎難度，無論分數高低皆可領取。

社交打卡：現場讚好Namco Bandai（Facebook／Instagram／微博）其一，並與展出裝飾物一同合照，上傳至FB/IG等社交媒體並於內文中填入指定標籤 #太鼓之達人櫻花爛漫演奏會。

「諸葛咚的錦囊妙計」角色購物袋或櫻花主題T-Shirt

《太鼓之達人》櫻花祭登陸灣仔！打卡＋激鼓現場演奏

週末KOL駐場 激鼓樂社太鼓Live Show

每逢週末下午1點，活動將升級為 太鼓主題嘉年華。人氣組合 Plan V 與激鼓樂社輪流登場，玩家有機會被抽中上台合作演奏，勝出者可獲櫻花主題T-Shirt。活動亦設「應援拍手環節」，即使未獲選上台，跟著節拍擊掌也能感受祭典熱血氣氛。

活動資訊

日期：即日起至4月6日

時間：11:00-21:00（星期六／日 演出13:00開始）

地點：灣仔皇后大道東合和商場4樓Assemble專門店