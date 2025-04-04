小心下載假ChatGPT！AppStore排行榜第一　多人中伏訂閱冒牌App

小心假ChatGPT｜ChatGPT-4o文字生成圖片功能一出，隨即成為近期最熱門的AI討論話題，很多之前沒有使用過 ChatGPT 的人也對此非常有興趣，紛紛加入 AI 應用，想跟上潮流步伐，生成吉卜力風格圖片。可是，部份香港用家不知道，其實在香港 App Store 是沒有正版 ChatGPT App下載，不小心下載了「老番」App。



首先要清楚一點，ChatGPT的官方App，在香港、中國 App Store 都沒有上架，而且在香港使用需要開VPN，連接到對應ChatGPT的國家或地區，如美國、日本。因此，在香港 App Store 搜索到的 ChatGPT 結果，都不會是官方 App，最多是第三方提供 ChatGPT 的回應（功能不完全）。

打開香港 App Store，在生產力App的排行榜中，就能看到一個名為「ChatGPT-4o 中文版」的App在第一位，但正如以上所講，這並非官方App。單單看開發者名字「勝濤 楊」就能出端倪。

打開這個翻版 ChatGPT，界面UI的確有幾分相似，可以沒用來問幾次問題，就會一直叫你訂閱，每週$58、一年$288，甚至有原版沒有的一次性買斷服務$788，訂閱收費比 ChatGPT Plus還高。在App Store的評論區中，看到不少用家中伏，更有人付費後才發現這根本不是官方 App，亦沒法用文字生成圖片。想玩正版的 ChatGPT，記得要先把 App Store地區轉去美國，才能下載到正版 App。