Airpods Max無損音樂實試｜果迷期待已久的 AirPods Max 無損音質支援終於降臨！隨著 最新韌體更新推出，Airpods Max頭戴式耳機終於正式解鎖 24-bit/48kHz ALAC 無損格式傳輸，搭配 iPhone、Mac 等裝置更能大幅降低遊戲延遲。今次手把手教大家如何更新外，更實試AirPods Max無損音樂以及低遲延效果如何，以及一些設定時的注意事項。



AirPods Max升級門檻

想體驗 AirPods Max 的無損音質，首先要確認耳機韌體版本已升級至 7E101。不少用家反映更新過程經常卡關，其實問題往往出在配 對裝置的系統版本——必須使用運行 iOS 18.4 或更新的機型、iPadOS 18.4 以上或是 macOS 15.4 版本。另外，暫時無損音樂功能只對應最新版本AirPods Max（USB C），舊Lightning版本則未能升級使用。

Airpods Max 升上7E101版本後，便可以利用跟耳機的USB C線，直接連上iPhone收聽高清無損音樂。

另一個常被忽略的重點是音源格式，目前僅有採用 ALAC 編碼的音樂檔案能觸發無損傳輸。Apple Music 曲庫已全面支援此格式，但若使用第三方音樂平台（如Tidal對應），則需確認音質設定是否對應無損規格。

簡單完成韌體升級

升級 AirPods Max 的過程十分簡單，首先進入 iPhone 的藍牙設定頁面，點選 AirPods Max 的裝置資訊確認當前韌體版本。若未顯示 7E101，需將耳機接上充電線並靠近已登入同 Apple ID 的 iPhone，系統通常會在 30 分鐘內自動推送更新。

記得在iPhone設定內，將Apple Music音樂設定音質至少為24bits/48kHz Lossless無損音樂

若等待超過一小時仍未升級，可嘗試強制觸發更新程序：長按耳機右側的降噪按鈕與數碼旋鈕 15 秒，直到指示燈閃爍紅光後重新配對裝置。完成後再次檢查版本號，確認顯示 7E101 即代表升級成功。最後別忘記到設定中的音樂選項開啟「無損音訊」，並選擇lossless輸出品質，才能真正享受高解析音質。而且，因為有一些歌曲有dolby atmos格式，如果不將Dolby Atmos關上，同樣未能享受高清音樂。

AirPods Max 對應最高24bits/48kHz Lossless無損音樂

兼容裝置與實戰效果

實際測試升級後的音質表現，在播放 Apple Music 的無損版《Hotel California》時，原本模糊的吉他撥弦聲變得層次分明，觀眾鼓掌聲的空間定位感明顯提升。透過頻譜分析儀檢測，動態範圍相比舊韌體擴闊近 30%，高頻細節還原度亦增加，對於常聽古典樂或爵士樂的用戶來說，升級差異尤其明顯。另外，除了Apple Music外，記者同樣利用Tidal實聽無損高清音樂，效果同樣令人相當滿意。

可以看到耳機正在使用USB Audio來播放音樂。

就算利用Tidal都可以利用更新了的Airpods Max收聽高清音樂

遊戲玩家最關心的低延遲模式亦有驚喜，在《原神》中施展連招時，聲音反應操作大幅縮減，幾乎達到有線耳機的水準。對戰時機身震動反饋與畫面動作完全同步，加上玩《PUBG》時，開槍與操作手感更加一致，打得更爽。另外FaceTime 通話的口型誤差更少於 5ms。如果連接Mac機用於剪片時，同樣與利用3.5mm插線同樣快反應。