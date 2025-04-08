美國關稅戰加劇｜隨著美國總統特朗普發動一波「全面關稅計劃」操作，全球經濟像被扔進了大型洗衣機、正瘋狂翻滾中。歐盟也不甘示弱，準備拿出自己的「反制套餐」，你美國沒產品輸入歐盟國嗎？我就向你幾個美國的美國科技巨頭的荷包埋手：Google、Meta、Amazon、Apple 等將要被徵收數碼稅！



歐盟：別以為只有美國會出招，我們也有大招！

法國政府發言人 Sophie Primas 說得很直白，歐盟打算把關稅玩出新高度，直接跳過硬件產品，瞄準科技服務。這意味著什麼？很可能我們以後用 Google Drive、Apple Music 或 Meta 廣告時，月費會漲得讓你懷疑人生。

科技服務：下一個「貿易戰靶心」

科技服務：下一個「貿易戰靶心」

以前，貿易戰打得像是「硬件大戰」，什麼鋼鐵、汽車零件都被拉進來。但現在，歐盟準備開闢一條新戰線——數碼關稅。這一波操作如果成功，各國又有樣學樣，這次關稅戰分分鐘就變成另類第三次世界大戰。

如果歐盟真的搞數碼關稅，受影響的服務可能包括：

Google：廣告網絡、雲端服務全部加價？

Meta：廣告網絡、Quest 數碼商店……虛擬世界也不便宜了。

Microsoft：Office 365 和雲端服務，公司各私人用戶也要付更多月費。

Apple：Music、Arcade、TV+都要加價，還未計iCloud…

Amazon：AWS 和 Prime 會員……買東西都要更傷錢包了

X：Twitter 甚至是特朗普戰友 Elon Musk 的產品，當然要被徵稅。

特朗普團隊對歐盟「零關稅換零關稅」建議無興趣

在特朗普宣布關稅消息一出後，Microsoft 股價已下跌約 5%， Nvidia 跌 10% 、蘋果甚至大跌 18%。其實歐盟也不想走到這步，本來想以「零關稅換零關稅」Zero to Zero 來談判，希望大家都不收對方稅走、和平共處。波蘭副經濟部長 Michal Baranowski 稱歐盟官員根本不想「扣動扳機」向美國開火。

平時最撐特朗普的 Tesla 行政總裁 Elon Musk ，面對影響自己生意的決策，就自有主張。他在意大利一個右翼聯盟黨的視像會議中，亦支持零關稅。愛爾蘭外交部長 Simon Harris 則形容對科技服務徵稅是「核選項」，簡直是要把貿易戰升級成史詩級災難。但白宮似乎對這提議興趣乏乏，特朗普的首席貿易顧問 Peter Navarro 更間串 Elon Musk 只是個汽車廠老闆，絕不考慮其零關稅建議。

平時最撐特朗普的 Tesla 行政總裁 Elon Musk ，竟支持零關稅。

結尾：這場數碼貿易戰，可能比網速慢更可怕

歐盟這次的「數碼稅」提案，靠的是 2023 年的「反脅迫工具」(ACI)。本來這工具是用來防禦中國的，結果就然對準了美國。歐盟主席馮德萊恩（（Von der Leyen）表示，這工具不僅可以限制美國銀行，還能讓 Google 和 Meta 的壓力山大。下一步甚至連 Netflix 月費都會暴漲。當然，暫時歐盟仍未走到這一步，但各位讀者真別以為今次數碼貿易戰與你無關。