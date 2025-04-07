美國對等關稅政策　蘋果iPhone遭殃　16 Pro Max將上漲700美元？

「對等關稅」措施將於9日正式生效，這一貿易保護主義舉措猶如一顆投入平靜湖面的巨石，在全球貿易領域激起千層浪。



根據公布的關稅政策，美國對不同貿易伙伴徵收了不按年例的「對等關稅」。其中，中國被徵收34%的對等關稅，歐盟為20%，日本24%，韓國25%，印度26%，瑞士31%，泰國36%，印尼32%，英國、巴西等國則為10%。這一政策看似是針對貿易伙伴，實則是一把雙刃劍，在傷害他國利益的同時，也必將對美國自身經濟造成負面影響。

在美國對等關稅政策，iPhone的售價可能會受影響。（unsplash@george-beridze-n）

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在眾多受影響的行業中，科技行業首當其衝，蘋果公司便是典型代表。目前，蘋果公司90%的手機在中國組裝，這使得蘋果公司在特朗普的關稅政策下陷入兩難境地。分析人士指出，蘋果公司將不得不面臨一個艱難的選擇：是自行消化關稅成本，還是將其轉嫁給消費者。

若蘋果公司將關稅成本全部轉嫁給消費者，其旗艦產品iPhone 16 Pro Max的在美零售價將從現在的1599美元大幅上漲到2300美元（約合16750元人民幣）。如此大幅度的價格上漲，無疑會讓許多美國消費者望而卻步，對蘋果產品的市場需求產生嚴重衝擊。

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事實上，關稅政策的影響已經在美國消費市場初現端倪。當地消費者十分恐慌，不少人開始「未雨綢繆」式消費。許多來自中國等地的商品被一搶而空，消費者擔心關稅政策實施後商品價格大幅上漲，紛紛提前囤貨。這種消費行為的變化，不僅反映了消費者對關稅政策的擔憂，也預示着美國消費市場可能面臨的不穩定局面。

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