Sony ⍺1 II 上手試｜近年相機市場向來充滿激烈競爭，專業級全片幅無反相機更是不少攝迷備受關注的重點。近日Sony正式發佈全新旗艦機型⍺1 II（Alpha 1 II），開創嶄新AI拍攝技。新機集高解像度、高速連拍及強大自動對焦於一身，無疑為專業攝影師帶來創新拍攝體驗。



全新的Alpha 1 II搭載了Sony最新的AI處理系統，為相機帶來更出色的實時識別自動對焦功能。相機能夠準確識別人物、動物、鳥類甚至汽車等多種主體，並持續精準對焦追蹤。與此同時，全新的「自動」模式更可自動識別目標，讓用家無需手動切換對焦模式。這項AI技術的提升，不但大幅提高了自動對焦的準確性，更可應對複雜多變的拍攝環境，為專業攝影師帶來全新的創作自由。官方指在人眼識別、人體姿勢估算方面，提升其準確度，對焦速度可快30%；而動物眼睛識別速度最高更提升約50%。就算在繁雜的背景之下，仍可以快速對準目標人物、動物或鳥類的眼睛。

Sony ⍺1 II 上手試（蘇煒然 攝）

可以在相機操作介面內設定AI自動辨識目的功能（蘇煒然 攝）

香港發布會中實試Sony ⍺1 II 高速對焦拍攝功能（林勇 攝）

試相：可以快速人物對焦捕捉出劍瞬間（1/2000s、28mm、F2）（蘇煒然 攝）

試相：就算長zoom至面罩位置，都可以快速地準確人面對焦（1/2000s、300mm、F2）（蘇煒然 攝）

試相：（1/2000s、70mm、F2）（蘇煒然 攝）

除了AI技術的突破性進化，Sony ⍺1 II在自動對焦及快速連拍方面同樣有出色表現。相機配備高達每秒120次的自動對焦/自動曝光計算，即使拍攝快速移動的主體也能準確捕捉。加上預先拍攝功能，相機能在快門按下前捕捉長達1秒的畫面，確保不會錯過任何關鍵瞬間。

Sony ⍺1 II 上手試（蘇煒然 攝）

此外，Sony ⍺1 II的高速連拍性能同樣出眾，最高可達每秒30fps的無取景中斷連拍速度，滿足專業攝影師對快速捕捉瞬間的需求。即使相機溫度上升，連拍速度也能臨時提升，確保用家在關鍵時刻不會錯失良機。加上防失真快門的加入，相機拍攝出的照片更能減少畫面失真，大大提升專業影像質素。另外，就算在昏暗環境之下，利用NR Shooting，系統可以利用32張連拍相片，合成一張減少雜訊的相片。

Sony ⍺1 II 的取景遮光罩加厚後，令長時間拍攝眼睛都不會太疲累。（蘇煒然 攝）

相機對應機身5軸防震系統，包括中央8.5級以及7.0級周邊補償，加上可以精確檢測控制以及改善機身與鏡頭之間的數據同步，可以更有效防震拍攝。

規格方面，Sony ⍺1 II採用約5010萬有效像素的全片幅Exmor RS疊加式CMOS感測器，不但能捕捉高解析度影像，即使在APS-C裁剪模式下，相機仍可提供約2100萬的有效像素，足以滿足各種專業拍攝需求。除了出色性能，Sony ⍺1 II的影像處理技術同樣出色。相機搭載最新的BIONZ XR影像處理引擎，不但能保持廣闊動態範圍，即使在中高感光度下也能呈現清晰銳利的影像，大幅減少雜訊問題，大大提升專業攝影師的拍攝體驗。

5010萬有效像素的全片幅Exmor RS疊加式CMOS感測器（蘇煒然 攝）

機身上設計同樣有不少進化，進一步優化了手柄、快門按鈕等關鍵部位的設計，使用起來更加舒適。同時，相機亦支援VG-C5垂直手柄，能夠大幅提升縱向拍攝的手感和穩定性，增強攝影師的拍攝體驗。

Sony ⍺1 II 機身細節（蘇煒然 攝）

Sony ⍺1 II 機身細節（蘇煒然 攝）

Sony ⍺1 II 機身細節（蘇煒然 攝）

Sony ⍺1 II 機身細節（蘇煒然 攝）

Sony ⍺1 II 機身細節（蘇煒然 攝）

Sony ⍺1 II在連接功能上也有了大幅提升。相機支援2.5GBASE-T有線區域網絡連接，大幅提升了數據傳輸速度，為專業人士帶來更高效的工作流程。同時，相機亦能透過Sony的Creators' Cloud服務，自動將影像數據上傳至Adobe Lightroom或Google Drive，使後期製作更加便利。

新機即日起至12月12日預售，預計取貨日期為12月13日，機身售價為$48990，預購更可獲贈160GB 高速CF Express記憶卡以及讀卡器。

Sony ⍺1 II 發售資訊（林勇 攝）

同場加映：Sony首款G Master F2恆定大光圈變焦鏡頭登場

除了Sony ⍺1 II 外，Sony同步推出G Master系列變焦鏡頭FE 28-70mm F2 G Master，採用F2恆定大光圈設計的標準變焦鏡頭，必定引起專業攝影師關注。新鏡頭擁有出色的光學表現，配備三枚XA(極致非球面)鏡片，即使在F2光圈下整個變焦範圍也能保持高解像度和出色的邊角銳度。加上Sony獨有的納米AR塗層II，可有效抑制眩光和鬼影，確保拍攝時畫面清晰銳利。同時，它還採用了Super ED和ED低色散鏡片，有效減少色差問題。

（蘇煒然 攝）

另一大亮點是出色的自動對焦性能，搭載4枚XD(極高動態)線性馬達，可精準控制大型對焦組件，在高速連拍時保持持續跟焦。這鏡頭還能完全兼容αIII系列相機的高達每秒120fps的自動對焦和自動曝光追蹤功能，確保不會錯過任何關鍵瞬間。

（蘇煒然 攝）

鏡身設計上也非常出色，採用纖巧輕便的外形，重量只有918g，比起不少同級的大光圈變焦鏡更為輕巧，再搭配出色的手感和靈活性，可大幅提升用家的拍攝體驗。

（蘇煒然 攝）

FE 28-70mm F2 G Master鏡頭售價為$22,990，11月27日正式推出。