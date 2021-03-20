撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-20 07:06

外媒Cnet預測新的iPhone有機會在今年9月17日發布，雖未上市，但網上已流傳許多關於iPhone13的預測，不僅外觀，還有許多關於功能、命名的改變，更有說法稱最為爭議的「瀏海」、「Touch ID」將會有所改變！讓果粉們期待不已，讓我們一起來看看吧！

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以上消息跟圖片雖然都只是預測，但真的很令人期待！也有消息認為，iPhone 13會因功能、設計的升級而提高價格，果粉們一起等待發表會的來臨，努力把荷包塞滿滿吧！

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