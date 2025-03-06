Galaxy Z Flip 7渲染圖曝光　續航能力更佳　屏幕更有這方面升級

3月6日消息，近日有消息指出，三星計劃對Galaxy Z Flip7的小型摺疊屏手機進行外屏設計調整。據消息人士透露，這款新機型將放棄目前的「文件夾」式設計，轉而採用一種全新的方案，這種方案與市場上其他競爭品牌的設計風格更為接近，能夠更好地利用外屏的剩餘空間。



根據最新曝光的渲染圖顯示，Galaxy Z Flip7的外屏尺寸將從原來的3.6英寸提升至接近4英寸，這一改進顯著增強了視覺體驗。新的設計中，屏幕幾乎佔據了設備正面的一半面積，同時雙攝像頭也被巧妙地集成其中，整體風格與某款摩托羅拉摺疊屏手機相似。

網傳Samsung Galaxy Z Flip 7,渲染圖（onleaks x androidheadline）

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更大的外屏不僅提升了美觀性，在實際使用中也更加便利。例如，在查看通知或使用外屏進行自拍等場景時，用戶能夠獲得更佳的操作體驗和視覺效果。

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此外，相關訊息還提到，Galaxy Z Flip7預計配備4300mAh的大容量電池，相比前代產品提升了約7.5%，將成為三星續航能力最強的小型摺疊屏手機之一。

而在配置方面，這款手機可能會搭載一塊3.6英寸外屏和6.8英寸內屏，配備5000萬像素主攝像頭以及12GB RAM，起售價可能定為1099美元左右。

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