Apple產品新儲存配置 告別64GB時代 128GB基礎容量背藏營銷策略
撰文：中關村在線
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3月5日，蘋果正式推出了新款11英寸iPad（搭載A16晶片），這款設備的存儲容量首次從128GB起跳。同時，iPhone 16e也已採用128GB作為基礎配置。至此，蘋果全面告別了64GB時代，旗下iPhone和iPad全系產品的最低存儲容量均提升至128GB。
據了解，自2017年發布iPhone 8與iPhone X以來，蘋果便開始以64GB作為入門級存儲配置，並沿用多年直至今年。然而值得注意的是，儘管此次基礎容量有所提升，但對於大多數用戶而言，128GB的實際使用體驗仍然顯得捉襟見肘。
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隨着應用程序、遊戲以及高分辨率照片對存儲空間的需求不斷增長，128GB的容量可能會迅速被佔滿。尤其是對於長期使用某些社交軟件（例如微信）的用戶來說，這類應用的佔用空間會隨着時間不斷增加，甚至可能超過20GB。
如果使用者是喜歡玩遊戲的年輕人，只需下載幾款大型遊戲，128GB的存儲空間便會迅速耗盡。而相比之下，以日常溝通為主的長輩用戶對存儲的需求則相對較小。
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不得不說，蘋果在產品策略上依然保持了精準的定位。其入門級存儲配置總是略低於用戶的實際需求，從而引導消費者選擇更高容量的版本。與此同時，目前Android陣營的許多機型，即便是千元價位的產品，也已普遍將256GB作為標準配置。
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