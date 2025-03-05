小米不鏽鋼杯熱賣 二手價炒至近200元 雷軍回應銷量超出3倍預期
撰文：中關村在線
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近日，小米商城上架的一款「一次性不鏽鋼紙杯」瞬間引發了全網熱議，這款獨特的產品上線不久即被搶購一空，甚至一度登上了熱搜榜。對於這一突如其來的熱銷現象，小米創始人雷軍在直播中進行了回應。
雷軍在直播中表示，以前辦公室裏經常使用一次性紙杯，既不環保又浪費資源。為了改變這一狀況，他們團隊用Ultra的閃電黃元素設計了一款不鏽鋼紙杯。沒想到這款產品的銷量遠遠超出了預期，達到了預期的三倍之多，現在正在催促生產線加緊補貨。
小米不鏽鋼杯熱銷，雷軍直播回應銷量超預期三倍
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這款不鏽鋼紙杯容量為350ml，採用奧氏體不鏽鋼（304）材質製作，既可以緊密疊放節省空間，又保留了不鏽鋼的耐用特性。同時，它還具備一次性使用的便捷性，非常適合戶外活動、旅行等場景使用。
相比於傳統紙杯，它更加環保，因為可以多次清洗重複使用；而相比於普通不鏽鋼杯，它則更加輕便，更適合臨時使用或攜帶。
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