手機快速充電格式全攻略　從iPhone到Android各品牌誰技高一籌？

在當今智能手機市場，快充技術已成為各大廠商競相角逐的關鍵領域。Apple和Android手機在這一方面各有千秋，而關於誰更勝一籌的討論也從未停歇。下面我們一起深入盤點主流手機的充電協議，並探討快充技術上的異同。



Apple早期推出的2.4A快充協議，主要應用於iPhone 6至iPhone 7系列機型，支援最高12W的充電功率。這種協議需要搭配支援2.4A快充的充電頭和USB-A轉Lightning的數據線。然而，從iPhone 8開始，Apple逐漸引入了USB PD（Power Delivery）快充協議，這一協議具備更高的充電效率和更廣泛的兼容性。例如，iPhone 14 Pro Max等高端機型支援高達29W的充電功率。

新推出的Apple產品，已支援USB PD（Power Delivery）快充協議（apple）

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Android手機則擁有更為多樣化的快充協議。以下是幾種主流協議：USB PD協議：這是一種基於USB Type-C接口的快充協議，由USB Implementers Forum推出，最大充電功率可達240W。USB-PD通過設備和充電器之間的雙向通訊，智能調整充電電壓和電流，確保充電過程的高效和安全性。許多Android手機，如小米、一加等，都支援這一協議。

USB-PD（unsplash@mika-baumeister）

高通QC協議：這是高通為配備驍龍處理器的手機研發的快充技術，全名為Quick Charge。從QC2.0到最新的QC5，充電功率逐步提升至100W以上。支援高通QC協議的Android手機品牌眾多，如小米、三星等。

VOOC閃充：這是OPPO獨立自主研發的快速充電技術，採用低壓大電流的充電方式。VOOC閃充需要定製的適配器和電池搭配使用，電量轉化率達到95%。此外，VOOC閃充可以兼容一加的WARP閃充和realme的DART閃充。

OPPO的VOOC閃充（huawei）

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SCP/FCP協議：這兩種協議都是華為自家的私有協議。SCP（Super Charge Protocol）採用低壓大電流方案，支援高達88W的充電功率。FCP（Fast Charger Protocol）則採用高壓低電流方案。這兩種協議主要應用於華為和榮耀手機。

華為的SCP/FCP協議（huawei）

FlashCharge閃充：這是vivo採用的快充技術，主要應用於iQOO手機和vivo手機。FlashCharge通過更高的充電功率實現較短的充電時間，目前已有120W的閃充技術。

vivo的FlashCharge（vivo）

此外，不同品牌的Android手機可能採用不同的快充協議，而同一品牌的手機也可能因為型號不同而支援不同的快充協議。這導致用戶在選擇快充充電器和數據線時需要格外注意兼容性。相比之下，Apple手機的快充協議相對統一，用戶只需選擇支援PD快充的充電器和數據線即可。

總的來說，Android手機和Apple在快充技術上各有千秋。Android手機在充電功率上更具優勢，而Apple手機則在快充協議的統一性和兼容性上更勝一籌。用戶在選擇快充產品時，應根據自己的設備需求、充電習慣以及預算做出明智的選擇。無論選擇哪種快充方案，都應確保充電器的質量和安全性，避免因使用劣質充電器而對手機造成損害。

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