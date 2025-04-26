Dyson Supersonic r 風筒香港登場｜超輕巧新科技＋鋼曜紫限定色

Dyson Supersonic r 風筒香港登場｜Dyson於香港推出兩大革新產品：Dyson Supersonic r 家用風筒以及首個美髮配方系列 Dyson Chitosan 養潤造型產品。新風筒以「更小、更輕、更高效」為核心，結合專業級流線氣流科技，搭配五款智能風嘴，讓用家在家中也能打造髮廊級造型。



香港發佈會中，專業髮型師即席示範如何使用Dyson Supersonic r 風筒快速為頭髮造型。

專業級風筒進化：體積縮小30%＋氣流加熱更均勻

Dyson Supersonic r 風筒最大亮點在於 「r型」人體工學設計，機身較前代縮小30%，重量減輕20%至325g，單手操作靈活省力，用家自用時連後腦難觸區域也能輕鬆打理。內建流線型氣流加熱器，透過10片加熱箔片均勻導熱，避免局部過熱損傷髮絲，同時提升造型效率。實測顯示，其乾髮速度為歷代最快，長髮吹整時間縮短近半，且熱風溫度精準控制在護髮範圍內。

Dyson Supersonic r 比上代輕巧得多

不少國際造型師對新風筒評價正面，指Supersonic r 的氣流精準度前所未見，尤其適合打造層次感髮型。而新風筒配備五款智能風嘴，包括集中氣流的「精準集風嘴」、減少毛躁46%的「順滑風嘴」，以及運用康達效應隱藏毛躁的專利設計等。內置RFID感應器能記憶用戶偏好設定，下次使用自動沿用，大幅簡化日常造型流程。

Chitosan養潤系列：從造型到修護一站式呵護

Dyson跨美髮配方領域，推出 Chitosan養潤造型系列，含輕柔／滋潤兩款造型底霜與造型精華。核心技術 Trioderic秀髮鎖型科技，其靈感源自建築三角穹頂結構，從平菇萃取高分子殼聚糖，形成靈活鏈結逐根固定髮絲，搭配葡萄籽油、玻尿酸等成分，既能隔離230°C高溫傷害，亦可減少95%斷髮與75%毛躁。

Dyson Chitosan養潤系列

使用方式極為簡單，在濕髮時塗抹造型底霜隔熱保濕，吹乾後以精華鎖定造型。實測顯示，染燙受損髮質使用兩週後，毛鱗片粗糙度改善12%，光澤感顯著提升。系列更融入大師調香，前調柑橘、中調茶香、尾韻木質麝香，將護髮過程昇華感官享受。

母親節限定鋼曜紫 快閃店體驗髮廊級服務

為慶祝母親節，Dyson推出鋼曜紫限定系列，風筒與造型器皆以深梅紫搭配粉嫩細節，象徵女性力量與優雅。同步於尖沙咀海港城設立 「Supersonic r快閃體驗館」（4月25-27日）與 「美髮造型店」（4月25日至5月25日），提供免費個人化造型、專業工作坊等活動，讓大家可以親身體驗新品。

母親節限定鋼曜紫

Dyson Supersonic r 風筒香港登場正式在香港登場

Dyson Supersonic r 風筒售價：＄4180（粉霧玫瑰／鋼曜紫）

Dyson Chitosan 養潤系列售價：造型底霜與精華各 $490（100ml）、補充裝 $430

鋼曜紫限定系列售價：Airwrap i.d. 造型器 $4480、Airstrait 直髮器 $3980、Supersonic Nural 風筒 $3980