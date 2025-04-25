各位寶可夢訓練家們！超級重大消息來啦！ 4月30日，《寶可夢卡牌遊戲》將迎來全新兩款超激動人心的擴充包——「雙天之守護者索爾迦雷歐」和「雙天之守護者露奈雅拉」！



這次的「雙天之守護者」系列，竟然收錄了傳說中的寶可夢 索爾迦雷歐 和 露奈雅拉！ 還有更多來自《精靈寶可夢 太陽／月亮》的超棒寶可夢也將登場！真的是夢幻陣容，燃爆了啊！官方已經公開了「雙天之守護者」的介紹影片！ 各位快點戳這裡去看吧！

1. 擴充包「雙天之守護者」將在4月30日追加

1. 擴充包「雙天之守護者」將在4月30日追加

👉 影片連結！感受傳說寶可夢的震撼力量！💫💫

2. 介紹部分在「雙天之守護者」中登場的卡牌

索爾迦雷歐ex [♦♦♦♦]

索爾迦雷歐ex

露奈雅拉ex[♦♦♦♦]

露奈雅拉ex

阿羅拉 雷丘ex[★★]

阿羅拉 雷丘ex

木木梟[♦]

木木梟[♦]

火斑喵[♦]

火斑喵[♦]

球球海獅[♦]

球球海獅[♦]

3. 新收藏冊、收藏板登場

在5月1日，繪有木木梟的新收藏冊和收藏板將會登場。

4. 烈空坐ex掉落活動開始

只要挑戰特別的「單人對戰」，就能獲得特典卡牌包A系列第7波的活動即將開始。舉辦期間：2025年4月30日14:00～5月13日13:59（香港時間）

4. 烈空坐ex掉落活動開始

5. 特別任務2025開始

只要達成遊戲裡的任務，就能獲得烈空坐ex（特典卡）和新周邊物品等報酬的特別任務即將開始。舉辦期間：2025年4月30日14:00～5月29日13:59（香港時間）