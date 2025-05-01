千元抵玩14吋台電T70平板上手試，霸氣巨屏追劇睇漫畫高CP之選｜大家想找一大屏幕平板煲劇睇漫畫，又嫌iPad太貴、雜牌機性能雞肋？台電TECLAST最新推出的 T70平板電腦 或者係答案。這部定價 $1,799 的14吋巨屏平板，以「大件夾抵食」作賣點，加上全高清屏幕、10000mAh超長續航，加上支援4G，實測長時間追劇無壓力，預算型用家的黑馬之選。



14吋全貼合巨屏 追劇睇漫畫爽度爆燈

一開箱，T70最搶眼必定是 14吋1920x1200全高清IPS屏幕，全貼合技術大幅降低反光，搭配 T-Colour 4.0色彩調校，畫面十分鮮明。實測播放Netflix《怪奇物語》或Viu的劇集，暗黑場景的細節層次分明，主角臉部毛孔紋理清晰可見，字幕邊緣無起格，長時間睇片雙眼亦不易疲勞。

台電T70 14吋巨屏平板

接下來再收看不同的電子書／漫畫，雙頁模式下一格格分鏡依舊清晰，指尖滑動翻頁流暢，搭配 7.9mm超薄金屬機身，單手握住機身兩側亦不會過重，乘搭地鐵／巴士時使用仍然十分就手。

Antutu跑分36萬 日常應用夠順

性能方面，T70搭載 MediaTek Hello G99處理器 與 8GB實體RAM+12GB虛擬擴展，Antutu跑分約36萬，雖未達旗艦級水平，但實測同時開啟YouTube、Facebook、PDF閱讀器及Chrome等，切換應用未見明顯卡頓。簡單文書處理如Google Docs打字、Excel表格修改亦反應靈敏，唯開啟大型遊戲《原神》時需調低畫質至中等，方能維持30fps流暢度，可見定位仍以輕度娛樂為主。

千多元可以利用14吋巨屏爽睇影片

儲存空間內置 256GB，支援TF卡擴充至1TB，裝下過萬張相片或數十套4K劇集毫無壓力，適合鍾意儲存影音內容的用家。

少有地，千多元的平板電腦竟然可以插sim卡及micro sd卡

超長續航+四喇叭 沉浸感追劇神器

T70另一賣點便是 10000mAh超大電池，實測亮度50%下連續播放串流劇集達十小時左右，足夠來回香港飛東京來回航班仍有餘電。日常輕量使用如睇新聞、社交媒體，更可撐足兩日以上，搭配 18W PD快充，3小時即可充滿，擺脫「尿袋」依賴。

1300萬像素雙AI鏡頭

音效方面，智能功放+雙揚聲器 組合比預期驚喜，人聲夠清晰，低頻雖未及專業藍牙喇叭，但看電影的感覺仍有一定震撼力。

機身都算十分纖薄

4G+輕薄設計 戶外開工無難度

作為一部千多元平板，T70竟支援4G與雙頻Wi-Fi，實測地鐵站內上網速度穩定，YouTube 1080p影片加載零緩衝，比公共Wi-Fi可靠得多。機身設有Type-C接口，可外接硬碟秒變文書工作站，帶去咖啡室趕工亦夠專業。

外觀採用全金屬磨砂機身，厚度僅7.9mm，防指紋設計保持機身清爽，唯14吋屏幕便攜性稍打折扣，建議搭配保護套好好保護主機。

以千多元的身價而言，全金屬機身拎上手都感覺矜貴。

高CP大屏愛好者入門首選

台電Teclast T70的定位清晰：$1,799換14吋巨屏+超長續航，性能足夠應付串流、漫畫與輕度文書，加上4G加持，性價比完勝同價位雜牌機。若大家想追求極致遊戲效能或專業繪圖，T70未必適合；但若只想找部「睇片神器」取代手機小屏，這部平板絕對是錢包友善之選。

規格



屏幕：14吋1920x1200 IPS

處理器：MediaTek Hello G99

記憶體：8GB+12GB虛擬擴展

儲存：256GB（支援TF卡擴充）

電池：10000mAh（18W快充）

售價：$1,799