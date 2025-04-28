上海車展2025直擊｜Benz中國專屬CLA L／Vision V登場，智駕大進化！｜為迎合中國市場需求，Mercedes-Benz於本屆上海車展全球首發CLA長軸距版（CLA L），成為品牌首款基於MMA模組化平台打造的車型，並搭載全新自主研發的MB.OS作業系統！



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CLA長軸距版（CLA L）針對後排空間大幅加長，提供更寬裕的腿部空間與豪華配置，同時導入中國本地化功能，包括整合AMAP導航數據與字節跳動DouBao AI語音助手。動力方面，電動版本採用後置馬達、雙速變速箱與800伏高壓架構，CLTC工況下續航里程高達866km，能耗僅10.9 kWh/100公里，充電10分鐘即可補充325公里（WLTP標準）續航，展現頂尖能效表現。

Vision V概念車預覽豪華新紀元：司機座駕再進化

同步登場的Vision V概念車，則預告Benz將開創全新「豪華轎車」級距！外觀融合運動線條與優雅氣場，車內以「繭形沉浸體驗」為核心，將傳統工藝與數位科技無縫結合，打造如私人貴賓室般的座艙空間。官方透露，未來量產版將命名為VLE與VLS，鎖定頂級商務與禮賓市場，並於2026年量產。

智駕黑科技：MB.DRIVE ASSIST PRO征服上海街頭

此次車展，Benz首度開放媒體實測MB.DRIVE ASSIST PRO智駕系統，於上海複雜市區路況中展示強大實力！系統支援自動通過十字路口、環島、施工路段，並整合交通號誌辨識與車道變換輔助，實現「點到點半自動駕駛」。駕駛僅需輕握方向盤監控路況，系統即能流暢完成轉向與加減速，大幅減輕城市通勤壓力。記者亦有幸試坐配置了MB.DRIVE ASSIST PRO智駕系統的CLA新車，無論在市區小路、迴旋處、高速公路上的駕駛操作，就有如真人般駕駛及判斷，如路邊有死車時應如何應對，燈位預計以及高速切線等，都操作得非常不錯。

記者親自試座配置了最新MB.DRIVE ASSIST PRO智駕系統的CLA行走上海街頭

記者親自試座配置了最新MB.DRIVE ASSIST PRO智駕系統的CLA行走上海街頭

更引人注目的是，Benz宣布將於2026年率先量產線控轉向技術（Steer-by-Wire），成為德國車廠首例！此技術取消方向盤與車輪的機械連結，改以電子訊號傳遞指令，不僅使低速轉向更輕盈，還能動態調整轉向比，同時提升舒適性與操控靈活性。未來甚至可依車型或駕駛偏好「客製化」轉向手感，並釋放座艙設計空間，為自動駕駛鋪路。

未來技術前瞻：太陽能車漆、神經形態計算登場

Benz亦揭露多項前瞻技術：

太陽能車漆：超薄光伏塗層可年發電14,000公里（北京光照條件），減少充電需求。

神經形態計算：與加拿大滑鐵盧大學合作，模擬人腦運作，提升AI運算效率10倍，助力自動駕駛反應速度。

模組化電池技術：新一代「微轉換器」可直接控制電池單體，實現穩定800伏輸出與雙向充電，延長續航里程。

永續煞車系統：整合於電機結構中，近乎零磨耗、免維護，且無粉塵排放。

Benz今次亦發佈了不少未來科技的前瞻

Benz今次亦發佈了不少未來科技的前瞻

介紹2025上海車展場內其他新車前，先為大家帶來場內不同的車女郎、showgirl，好讓大家熱熱身！



2025上海車展 場內車女郎

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