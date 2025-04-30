Xperia 1 VII旗艦配置搶先看　6.5吋4K螢幕配Walkman音質成焦點

近日 SONY 新一代旗艦手機 Xperia 1 VII 已通過美國聯邦通信委員會（FCC）認證，不僅曝光了真機證件照，更透露了多項關鍵規格。作為 SONY 年度重點機型，Xperia 1 VII 在延續家族設計語言的同時，也帶來了多項值得期待的升級。



從 FCC 公開的資料可見，Xperia 1 VII 維持了系列一貫的方正輪廓與實體快門鍵設計，機身尺寸為 162 x 74.5 x 8.5mm，相比前代 Xperia 1 VI 的 162 x 74 x 8.2mm 稍厚 0.3mm。雖然變化輕微，但這可能與內部散熱結構或相機模組調整有關。

SONY 新一代旗艦手機 Xperia 1 VII （x）

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據可靠消息指出，Xperia 1 VII 將重新搭載 6.5 吋 4K 解析度 OLED 螢幕，並採用無開孔設計，延續 SONY 對完整顯示區域的堅持。值得留意的是，其螢幕比例從過往的 21:9 調整為更主流的 19.5:9，同時解決了前代無法支援動態刷新率的技術難題，有望實現更流暢的顯示效果與功耗平衡。

不過在電池配置上，Xperia 1 VII 僅內建額定 4850mAh（典型值 5000mAh）容量，與 Xperia 1 VI 完全相同。考慮到 4K 解析度對電量的高需求，外界預期其續航表現可能較前代有所下降，實際表現需待官方公布優化方案。

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性能方面，Xperia 1 VII 毫無懸念地搭載 Snapdragon 8 E 旗艦平台，提供 12GB/16GB RAM 與 256GB/512GB 儲存組合。此外，SONY 仍堅持保留 3.5mm 耳機接口，並導入 Walkman 音訊技術，強化高解析音質播放能力，這對音樂發燒友無疑是一大福音。

根據業內人士透露，Xperia 1 VII 預計於 5 月 15 日正式發表，日本市場將率先開售，有傳香港版同月上市。隨著發佈日期臨近，更多關於相機升級（傳聞採用新世代 Exmor T 感光元件）與散熱設計的細節值得留意。

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