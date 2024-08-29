Sony Xperia 1 VII或明年初推出　首批搭載Snapdragon 8 Gen4晶片

近日，有關索尼明年將推出搭載高通驍龍8 Gen4晶片的旗艦手機「Xperia 1 VII」的消息引起了廣泛關注。



據了解，這款機型可能會在明年年初發布，並且根據目前樣品供應情況，基於驍龍8 Gen4的智能手機總體上會更早發布。

Sony Xperia 1 VII或明年初推出（x）

關於索尼手機的發布節奏，熟悉的人應該都知道Xperia 1系列的發布時間略有不同，但一般都是在4月到5月之間。如果真的會在年初發布的話，這將是一個相當大的提前度量。

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與其它廠商相比，搭載最新驍龍8系列移動平台的索尼最新機型每年都會在6月左右發布。雖然與其他廠商相比比較晚，但也可能是由於市場對這些最新產品的需求不足導致。因此，如果這款暫定名為Xperia 1 VII的手機能夠比平常更早地宣佈和發布，對於粉絲來說確實是個好消息。

當然，以市場的角度來看，大幅度提前發布總比大幅度晚於同類機型發布要強得多。不過目前我們仍然需要更多的證據來確認這款機型的存在以及具體規格等訊息。請繼續關注相關報道。

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