開冷氣又想慳電　5招助你月省20%電費　這功能按下睡得舒適又節能

夏季電費比較高，是因夏天氣溫高，民眾開冷氣、用電需求大增。對此，生活型Youtuber「妙招姐」就分享5大「春夏冷氣省電指南」，有效減少冷氣耗電，每月更有望節省至少20％的冷氣耗電量。



美國能源部（US Department of energy）曾建議，若欲節省能源與電費，冷氣溫度可設定在忍受範圍內的最高溫，因室內外的溫差越小，消耗的電力與電費也會越少。

開冷氣又想慳電（AI生成圖）

5招助你月省20%電費，你都懂得嗎？

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1. 將冷氣空調設定為26度

將冷氣空調設定為26度（youtube@妙招姐）

「妙招姐」表示，26度是普遍公認人體最舒適的溫度，若再低幾度即會感覺涼意，且夏日開啟空調後，室內外存在溫差，低於26度會讓人體面對溫差更大，身體調節能力下降，免疫力降低，更容易生病。此外，冷氣只要多往下一度，就會增加7％至10％的用電量。因此，26度為一舒適、健康又省電的溫度。

2. 晚上開啟睡眠模式

晚上開啟睡眠模式（youtube@妙招姐）

當冷氣處於製冷狀態，按下睡眠功能後，在室內溫度達到設定溫度後，每運轉一小時，即升高1度；再運轉一小時，就會再升高1度，運轉達到8小時後，將停止運轉，8小時內升高2度。睡眠模式的省電原理是，減少環境溫度與設定溫度的差值，讓壓縮機容易停機或者低功率耗電，達到省電的目的，且睡眠模式也會把風量調整到最小，防止感冒。

3. 短暫出門時不需要關冷氣

短暫出門時不需要關冷氣（youtube@妙招姐）

很多人在短暫外出時，為了省電都會關掉冷氣，等回家重新啟動。但事實上，冷氣開啟降溫階段，耗電功率極高，當室內溫度與設定溫度相同時，耗電功率才會下降，通常此過程的時間為30分鐘至2小時。而在室內溫度與設定溫度相同時，耗電量是一開機的6分之1，若外出在一小時內，不關空調更省電。

4. 經常清洗空調過濾網

經常清洗空調過濾網（youtube@妙招姐）

一般空調過濾網一個月要檢查一次，若裡面灰塵太多，會讓冷氣運行更有壓力，造成換熱過慢，熱量排不出去，增加冷氣使用功率，且對呼吸健康也有一定影響。

5. 據房間面積選擇合適冷氣

據房間面積選擇合適冷氣（youtube@妙招姐）

冷氣空調噸數越小就越省電，其實是錯誤觀念。若你的房間較大，但選的冷氣噸數較小，就會出現製冷溫度達不到設定溫度的情況，導致冷氣一直保持在高功率的狀態下運轉，「這樣不僅更耗電，也會大大縮減冷氣的使用壽命。」

延伸閲讀：循環扇也要佔在風水位置？一個動作讓冷氣效能提升又省電：守財位（點擊連結看全文）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別只會按送風模式！冷氣1神按鈕超級省電，吹8小時錢包也不心疼】