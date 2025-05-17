AV女優4月排名瀨戶環奈三連霸｜天使萌童顏師妹濱邊彌生（FNS-003）出道上第5｜笹倉彩（SONE-740）拍完寫真即轉戰暗黑界｜AV廠S1似乎已找到新一代AV天后，J Cup女優瀨戶環奈繼續以第3作（SONE-638）力壓河北彩伽排名冠軍。而4月Top 10內有3位潛力新人，最多人討論的就是被喻為「比天使萌更萌」的童顏G Cup新人濱邊彌生（FNS-003）出道馬上就排第4。另外今個月還有E級校花一宮留衣轉戰暗黑界，出道作（ START-277）登上第7位。



第5位｜濱邊彌生：FALENO 新星接棒天使萌

濱邊彌生（浜辺やよい）是 FALENO （即是起用港星繪麗奈的片商）於 2025 年推出的新人演員，被定位為接替即將於 2025 年 6 月引退的天使萌的「萌新星」。現年 20 歲的她擁有天真開朗的性格，童顏加上G Cup上圍，弱點或者可說是膚色太黑，好在片商食腦以陽光般耀眼的「太陽系美少女」包裝其出道作「FNS-003」，影迷認為她朝氣蓬勃、表現自然，最終影片也成功登上銷量榜第5位。浜辺やよい X 戶口：連結

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第4位｜笹倉彩：又一位先拍寫真後下海

寫真女星下海做女優跟女優出道前先拍個寫真，當中有甚麼分別？我也不知道，但片商 S1 的確以這招捧紅了田野憂和瀨戶環奈。2025年3月 S1 繼續與《週刊Flash》玩同一套圖、推出新人「笹倉彩」，23歲女擁有167cm身高及G級傲人上圍，笹倉彩自認是肉食女子、看到想要的就會出手，而出道作「SONE-740」也成功熱賣。笹倉彩 X 戶口：連結

第4位｜笹倉彩

23歲寫真女星笹倉彩下海拍三級片 自認肉食女：看到想要的就出手

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回帶睇：2025年3月100大人氣AV女優榜👏

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第7位 一宮留衣｜E級校花轉戰暗黑界

一宮留衣以明星外型加上1米65高䠷身材及E罩杯上圍，在學界時代是靜岡縣當地少有名氣的啦啦隊成員，吸引不少藝能星探注意。不過因為強烈成名欲，她決定跳過藝能界直接挑機AV界，出道作也成功打入第7位。有人覺得一宮留衣有點「兜風耳」，但她完全不以為然，在出道作（ START-277）還常常將頭髮綁起來，反而成為她的特徵，無損美貌。一宮留衣：連結

第7位 一宮留衣

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