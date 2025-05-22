Huawei Watch 5、Huawei Watch Fit 4 Pro登場＋香港售價、購買優惠｜Huawei 華為 Watch 5、以及Watch Fit 4 Pro隆重登場，兩者不單止外型時尚，功能都非常強大，為用家的健康同生活帶來全新體驗。早前記者參予了於深圳舉行的發布會，可以將這一款結合咗尖端科技以及精湛工藝的智能手錶戴上手實試，將熱情、目標同力量帶到用家的腕上。而香港亦都正式發布新錶售價資訊，立刻為大家報導。



5月22日下午1時更新香港售價

Huawei邀請了方力申作官方網店開幕嘉賓

HUAWEI X-TAP 智慧健康：數碼健康新模式

Huawei 華為 Watch 5 配備了 HUAWEI X-TAP 感應器，這款微型創新感應器結合了 ECG、PPG 同埋 10 級觸覺感應器，可以隨時提供快速又準確的數據。只需輕輕一撳，就可以於 10 秒內獲得準確的血氧讀數，更可以進行基礎健康檢測、心血管健康檢測以及呼吸系統健康檢測。

Huawei Watch 5可以為用家偵測更多心血管健康檢測

只需要長按 HUAWEI X-TAP 感應器 3 秒，便可以開始 Health Glance 微體檢，於一分鐘內獲得包含 11 個關鍵指標綜合報告，還有個人化分析。輕觸 HUAWEI X-TAP 感應器，就可以獲得心電圖讀數，更可以睇到心率變異性（HRV）指標，全面呵護心臟健康。

Watch 5透過比以往更精密的感測器和演算法，分析用家的脈搏波形，評估其動脈硬化的風險，並提供個性化的健康建議，讓用家能夠更主動地關注心血管健康。此外，ECG心電圖功能亦得到優化，操作更便捷，數據更精準，提供更全面的心臟健康管理。

提供超過 100 種運動模式，包括高爾夫同埋自由潛水等 14 項專業運動。全新 HUAWEI Sunflower 向日葵定位系統，定位精準度提升 35%，可以準確追蹤用家的運動路徑。

Huawei Watch 5全新X-TAP 感應器可為用家快速檢測

智能手勢，操控更輕鬆

新錶首次配備由高性能 NPU 提供支援智能手勢，不需要觸控螢幕都可以輕鬆操控。雙點擊可以確認選項，雙滑動可以切換選項，管理通話、靜音鬧鐘、控制音樂同埋遙控快門都得。另外新錶採用了更高品質的材質，例如鈦合金錶殼和藍寶石玻璃鏡面，不僅提升了整體的質感和耐用性，也讓手錶更具時尚感。多樣化的錶帶選擇，包括皮革、金屬和氟橡膠等，滿足了個性化需求。此外，Watch 5 的顯示螢幕也得到了升級，擁有更高的亮度和更細膩的顯示效果，即使在戶外強光下也能清晰可見。

Huawei Watch 5的球型玻璃十分漂亮

全天候保持連接

新錶同樣支援 eSIM 功能，毋需手機都可以打電話。同時支援 Wi-Fi 6 連接，網絡連接速度快兩倍。透過精確定位，路徑導航直接傳送到用家的手腕上，跑步更加安心。

續航力方面，華為 Watch 5 亦有顯著提升。透過優化的電源管理系統，即使在開啟多項健康監測功能和使用 eSIM 通訊的情況下，手錶也能提供更長的續航時間，免去了用戶頻繁充電的困擾。

同時推出41mm及46mm版本

Huawei Watch 5 46mm售價：$2999（316L不鏽鋼、黑色、膠錶帶）、$3699（鈦合金、紫色、複合材質錶帶）、$4299（鈦合金、銀色、鈦合金錶帶）

Huawei Watch 5 42mm售價：$2999（316L不鏽鋼、白色、複合材質錶帶）、$3699（904L不鏽鋼、星雲杏色、複合材質錶帶）、$4299（904L不鏽鋼、金色、鈦合金錶帶）

限時優惠：於指定商店購買Huawei Watch 5，可額外獲取FreeBuds 5無線耳機及智能體脂磅

同場加映：Huawei Watch Fit 4 Pro

除了較為專業的Huawei華為Watch 5外，同時還推出Huawei Watch Fit 4 Pro，以四方錶面設計。配備 1.82 吋 AMOLED 全彩屏幕，高達 3000 nit 亮度，就算戶外陽光猛烈都一樣清晰可見。錶身採用鈦合金、藍寶石玻璃等高級用料，既輕巧又兼顧耐用性，戴上手即時 feel 到高端質感。

Huawei Watch Fit 4 Pro

健康監測方面，Watch Fit 4 Pro 搭載升級版 TruSense 系統，實時精準追蹤心率、血氧飽和度。Pro 版本更特設 ECG 心電圖功能，協助用家全面監測心臟狀況。運動模式多達逾 100 種，涵蓋跑步、游水，甚至支援專業級嘅 40 米自由潛水（5ATM 防水認證）。它更有獨家「向日葵定位系統」GPS 定位精準，詳細記錄用家每次運動軌跡同數據。

Huawei Watch Fit 4 Pro

最亮眼莫過於超強續航力，典型使用模式下，一次充電足足可以用到 10 日！配合埋藍牙通話、訊息快速回覆、NFC 支付（部分地區支援）等實用智能功能，為用家的日常生活增添便利。

Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei Watch Fit 4 Pro售價：$2099（黑、膠錶帶）、$2199（綠、尼龍錶帶）

Huawei Watch Fit 4售價：$999（黑／紫／白、膠錶帶）

限時優惠：於指定商店購買Huawei Watch Fit 4 Pro，可額外獲取FreeBuds SE2無線耳機及智能體脂磅