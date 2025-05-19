Huawei nova 14亮相　開機便是鴻蒙5+北斗衛星　影相功能有驚喜

今天下午，華為nova 14標準版亮相。



售價方面，nova 14 256GB版本售價2699元（人民幣，下同）；512GB版本售價2999元，512GB崑崙玻璃版售價3199元，5月30日正式發售，提供羽砂黑、凝霜白、冰晶藍三種配色。

nova 14售價親民（快科技提供）

核心配置上，華為nova 14標準版採用6.7英寸120Hz屏幕，後置5000萬像素RYYB超感知鏡頭（F1.9光圈）+ 1200萬像素RYYB長焦人像防抖鏡頭（F2.4光圈，OIS光學防抖）+ 800萬像素超廣角微距鏡頭（F2.2光圈），前置5000萬像素，電池是5500mAh，支持100W有線閃充。

nova 14（微博）

這次nova 14標準版不僅配備了多焦段人像三攝，還內置華為達芬奇人像主題，新增Al美學大模型，與3D美顏技術、面部立體度和平整度雙雙升級，每個風格都讓你心動。

nova 14（微博）

並且華為nova 14標準版支持北斗衛星消息，支持發送或接收衛星消息，消息可自由編輯，更可發送圖片消息，關鍵時刻傳遞重要訊息，無地面網絡訊息號時，你仍可通過衛星系統與外界通信，出行更安心。

nova 14（微博）

nova 14（微博）

在系統層面，華為nova 14搭載鴻蒙5系統，新版系統更智慧更高效，小藝大模型再升級，生活遇到難題，小藝能幫你輕鬆解決，支持長按喚醒小藝，解鎖更多智慧功能。

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