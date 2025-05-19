近日在 Facebook 群組@「7-11xOK便利店🇭🇰香港關注組」，有網民分享在 7-11 增值的經歷，本來打算增值 $200，結果發現八達通餘額不增反減，變成扣款 $200，一來一回損失 $400，到時是什麼一回事呢？



網民分享，在石塘咀美新樓7-11幫八達通增值$200時，指「男店員將我老公張卡入邊嘅$200 都扣咗出嚟」，在發現八達通餘額不增反減後，網民立即反回該 7-11 要求退款，但店員指要八達通公司先查數後才能安排退款，爭持不下後網民決定報警處理。據了解，目前 7-11 已經確認當時出現系統故障，因此已作出賠償，並對系統作出修正。

貼文吸引大量網民討論，認為以上情況不常發生，增值和消費時，建議要留意收銀螢幕顯示的八達通餘額是多少，以及保留收據，如有爭執也有憑證。另外，更多網民建議，最好是直接把八達通入到手機內，直接用信用卡幫手機八達通增值，就不會發生以上情況，亦無需找便利店增值。

開通﹑增值Apple Pay八達通步驟👇👇

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iPhone加入八達通於Wallet之內的步驟很簡單，利用八達通app來設定，可以快速購卡外，亦可以詳盡管理八達通卡，增值至退卡都可以一app完成，亦可以直接在 Wallet 中完成加卡步驟。