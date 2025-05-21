HONOR 400／Pro／Lite三機登陸香港｜AI攝影旗艦+$1999入門首選

HONOR 400／400 Pro／400 Lite三機登陸香港，售價及預購優惠｜HONOR正式在香港推出全新400系列手機，包括旗艦款HONOR 400 Pro、標準版HONOR 400及入門級HONOR 400 Lite，主打AI攝影、超強續航及創新修圖功能，即日起預購更可享高達$1800禮遇！



旗艦首選：HONOR 400 Pro — AI攝影之王

HONOR 400 Pro搭載2億像素主鏡頭及5,000萬像素潛望式長焦鏡頭、1200萬像素超廣角微距鏡頭，支援3倍光學變焦／50倍數碼變焦、OIS防震及AI超清人像功能，加上大量AI抓拍動態抓拍仍能保留細節以及更多AI相片轉影片、擴圖等實用功能。其6000mAh青海湖電池支援100W有線快充，15分鐘充至50%，加上IP68/69防水、Snapdragon 8 Gen 3處理器及5000nit超亮屏幕，強勁性能滿足攝影發燒友需求。

售價：$4599（12GB+512GB，三色可選）

預購優惠：送HONOR Pad X8a平板（價值HK999）＋90日換機保養＋HONOR Care Pro＋貼膜服務（一年包4次）

性價比之選：HONOR 400 — 全能AI拍攝

HONOR 400同樣配備2億像素主鏡頭及5000萬像素自拍鏡頭，AI菲林模擬模式一鍵生成電影感相片，6000mAh電池支援全天候使用，屏幕亮度達5,000nit，日光下畫面清晰鮮明。提供12GB+256GB及12GB+512GB版本，售價更低至$3299起。

售價：HK$3,299（12GB+256GB／海風藍、幻夜黑）、$3,699（12GB+512GB／流沙金、海風藍、幻夜黑）

預購優惠：送HONOR CHOICE Earbuds Clip耳機（$499）或免費升級512GB＋Band 9 智能手環＋HONOR Care Pro＋貼膜服務（一年包4次）

入門首選：HONOR 400 Lite — 輕薄AI手機

HONOR 400 Lite以＄1,999親民價登場，配1.08億像素廣角及500萬像素超廣角雙鏡頭、5,230mAh電池及35W快充，支援10倍數碼變焦與AI柔光自拍，6.5吋3,500nit護眼屏幕適合日常影相與追劇。

售價：$1,999（12GB+256GB，兩色可選）

預購贈送HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite耳機（價值$269）

首購限定優惠

預購期內（即日至5月28日）購買全系列可享「90日只換不修」、免費貼膜及耳機等禮品，總值最高HK$1800！另外官方同步推出「The Beauty Maker’s Mission」體驗，5月23日至30日於尖沙咀The One商場試玩AI修圖功能，完成任務即送禮品！