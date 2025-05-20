iPhone 17 Air將用上矽負極電池　只支援eSIM　續航提升15%大進化

據供應鏈消息，即將推出的全新超薄機型iPhone 17 Air將成為第一款採用先進電池技術的蘋果手機，日本供應商TDK準備在6月底前發貨新一代矽負極電池。



TDK首席執行官Noboru Saito透露，工廠已加速生產進程，新型電池原計劃出貨時間是第三季度，但現在進度提前。他還表示，這一調整有助於廠商客戶能及時將電池應用到今年發布的超薄機型上。

網傳iPhone 17 Air將用上矽負極電池（x）

據悉，TDK新型電池採用矽負極技術，替代傳統的石墨材料，使同等體積下能量密度提升15%，這一突破對超薄機型的續航能力至關重要。

iPhone 17 Air機身最薄處僅5.5mm（X）

為了延長iPhone 17 Air的續航，蘋果還為其配備了自研的C1基帶晶片，同時砍掉了超廣角鏡頭，前者提升了手機能效，後者則是為機身騰出寶貴的電池空間。

iPhone 17 Air只支援eSIM（X）

據爆料，iPhone 17 Air機身最薄處僅5.5mm，這是蘋果史上最薄機型，並且蘋果移除了物理SIM卡槽，僅支援eSIM。

該機將取代Plus機型，新品會在9月亮相。

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