HONOR 400系列限時預購優惠｜2億AI鏡頭 旗艦禮遇送DJI Neo無人機

HONOR將於5月21日正式發布全新HONOR 400系列手機，主打2億像素AI超清主鏡頭及多項創新修圖功能，為攝影愛好者提供高性價比選擇。為吸引用家提早入手，官方提早推出限時預購優惠，前400名成功預訂旗艦機型HONOR 400 Pro的用家，可免費獲贈價值港幣1,399元的DJI Neo無人機！



HONOR 400系列即將在5月21日正式發布

AI人像攝影升級 動態捕捉一鍵清晰

HONOR 400系列共推出三款機型，包括定位旗艦的400 Pro、中階主力400及入門款400 Lite。全系列搭載2億像素AI超清主鏡頭，結合品牌獨家人像演算法，即使在動態街拍或低光環境下，仍能精準捕捉主體細節與真實色彩。400 Pro更進一步強化AI高清人像抓拍功能，支援快速對焦與背景虛化效果，媲美專業相機成像質素。此外，新機加入多項AI魔法修圖功能，例如將靜態照片轉為動態短片的「AI圖片轉影片」、智能移除畫面多餘元素的「一鍵AI消除」、自動擴展構圖範圍的「AI擴圖」，以及優化舊照畫質的「AI人臉修復」，大幅降低後製門檻，讓用戶輕鬆化身攝影大師。

預購送DJI Neo無人機 限量400位速搶

HONOR就在手機正式推出之前，推出早鳥預購禮遇，5月16日起開放登記預訂HONOR 400 Pro，前400名完成預購並確認購買的用戶，可免費獲得DJI Neo無人機。此款入門級航拍機配備基礎追蹤與穩定拍攝功能，適合初次體驗空中創作的消費者。官方強調贈品名額有限，建議有意者及早行動，並透過HONOR官網、指定授權零售商完成預訂程序。

預購限量送DJI Neo小型航拍機

目前HONOR尚未公佈400系列具體售價，但參考過往數字系列定價策略，預計HONOR 400 Pro作為旗艦機型，價格或介乎港幣4,000至4,500左右；中階款HONOR 400則可能定價3,000-4,000元；入門級400 Lite則以低於3,000元為目標。實際價格與開賣詳情將於5月21日發佈會正式公佈，值得期待。